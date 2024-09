Ne mogu da pokore duh srpskog naroda! Vučić saopštio mere koje će biti preduzete povodom situacije na KiM, pa poručio: Mogu da sanjaju o nezavisnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je mere koje će biti preduzete povodom situacije na Kosovu i Metohiji.

- Srbija se nalazi u ne lakoj pravno-političkoj situaciji po pitanju KiM - rekao je Vučić i istakao da naša država ekonomski napreduje.

Ono što ostaje naša najbolnija i najteža tačke jeste Kosovo i Metohija. Kosovo je najskuplja reč za svakog Srbina, istovremeno najčešće potezana, neretko nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti njena upotreba i zloupotreba su je dovodili do besmisla.

- Bilo šta da smo predložili na kraju bi svi bili protiv. Oni koji pozivaju na oružje prvi dan da ih pozovemo da nameste krevet u kasarni, rekli bi da je to teško. Oni koji pozivaju na nezavisnost Kosova, rekli bi nam vi ste izdajnici. I to čujete na svakom mestu - rekao je on.

On tvrdi da "ne postoji rešenje za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji koje može da bude dobro".

Gotovo da nema dobrog rešenja. Mere nisu lake, zahtevaju trud, rad, nailazeći na otpore. Hoće li zadovoljiti bilo koga? Neće. Svi čekaju kraj obraćanja da bi sa svojim laganim rešenjima ustremili na domaću javnost, kako bi ukazali na to kako smo nespobni. Ovde je reč i o onima koji dolaze sa Zapada.

- Kosovo je gubilo stanovništvo već od 81. godine. Albanci su videli svetlo na kraju tunela kada su krenuli štrajkovi. Čekali su svoj trenutak, mi nismo razumeli sve što se zbiva u svetu i za to smo platili visoku cenu. Tragičnu cenu smo platili zbog nerazumevanja politike - rekao je Vučić.

- 85 zemalja priznalo je nezavisnost Kosova, i ta priča je za njih završena. Do 2013. godine imali potpuni ekonomski kolaps, rušenje nekoliko država u kojima smo bili. To je praćeno uz opštu nebrigu. Imamo 112 zemalja koji priznaju nezavisnost. Samo najsnažniji i koji imaju sličnu situaciju kao mi ostaju na našoj strani. Tada dolaze razgovori i pregovori oko Briselskog sporazuma.

Istakao je da smo videli da potpisi na Briselskom sporazumu ne vrede ništa.

On je dodao da se od prištinskih institucija u narednom periodu mogu očekivati sami lošije vesti jer kod njih slede izbori.

Osvrnuo se i na stav međunarodne zajednice:

Ne interesuje njih sudbina naše dece i lažu kad kažu da ih interesuje. Svaku našu meru sagledavaju iz ugla nezavisnog Kosova. Imamo više hrabrosti, ogoljavamo tu vrstu licemerja, podržavamo narod, snažimo ga. Svom svojom snagom i svim svojim znanjem, podržavajući dijalog, ali tražeći prava koja moraju biti dostignuta.

Vučić saopštava mere koje će naša država preduzeti povodom događaja na Kosovu i Metohiji koji su usmereni protiv opstanka srpskog naroda na severu KiM.

Prvi srpski potez je povratak na "Status quo ante".

- Vidimo da sve ovo nema nikakvog smisla. Mi smatramo da je, za bilo kakav ozbiljan napredak u dijalogu, potrebno:

1. Raspisivanje i održavanje slobodnih i demokratskih lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije, uz učešće Misije OEBS i EU

2. Primenu člana 9 Prvog Briselskog sporazuma

3. Povratak srpskih sudija i tužilaca na pravosudne funkcije;

4. Povlačenje specijalnih snaga tzv. kosovske policije iz nelegalno sagrađenih baza i kontrolnih punktova na severu Kosova i Metohije, kao i njihovo povlačenьe iz svih institucija, koje su od 1999. godine do nelegalnog zatvaraьa 2024. godine pružale vitalne javne i administrativne usluge građanima;

5. Hitno, neodložno i konačno formiranьe Zajednice srpskih opština, bez daljih političkih smicalica i igara, jep nam je jacno da je 12 godina to bila samo igra koja je korišćena za kupovinu vremena, sa ciljem da se ZSO nikada ne formira i da se uz to ukinu sva prava Srba. Ovo konkretno znači usvajanje konačnog Nacrta statuta ZSO na način predviđen Poslovnikom o radu Upravljačkog tima, od strane demokratski izabranih predstavnika srpske zajednice na Severu Kosova i Metohije;

6. Neodložna primena garanciіa Evropske unije i SAD od 28. decembra 2022. godine i momentalno oslobađanje svih političkih zatvorenika koji su uhapšeni od tzv. kosovske policije zbog svog demokratskog, građanskog ili političkog aktivizma - a posebno onih koji su uhapšeni zbog učešća na mirnim protestima/barikadama;

7. Neodložno omogućavanje nesmetanog platnog prometa i poštanskih usluga.

Ovi zahtevi biće preneti u predstojećim međunarodnim aktivnostima koje će uključiti razgovore i posebne događaje u okviru sistema UN i OEBS, kao i podizanje svesti o kršenju ljudskih prava Srba u okviru Komiteta za ljudska prava UN.

Vučić je najavio da će se do kraja novembra sastati sa 60 stranih zvaničnika.

Kosovo i Metohija kao područje posebne socijalne zaštite

- Pod dva, Srbija će proglasiti Kosovo i Metohiju područjem posebne socijalne zaštite - naveo je Vučić i objasnio:

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon kojim će proglasiti Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju za područje posebne socijalne zaštite, čime će biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene. Ovim zakonom biće posebno regulisan i ograničen promet nepokretnosti (ograničavanje prodaje nepokretnosti i za pojedince koji su korisnici povlastica iz Zakona). Uživanje povlastica će biti ograničeno samo na one koji zaista žive u AP Kosovu i Metohiji.

Govoreći dalje o pomoći od 20.000 dinara, ali i o besplatnim udžbenicima za sve đake na KiM, predsednik je istakao da će svako dete predškolskog uzrasta, kao i osnovci i srednjoškolci, imati oko 5.000 dinara mesečni dodatak, takozvani užinski dodatak, a ići ćemo i na nova zapošljavanja.

Otpornost srpskih institucija na Kosovu i Metohiji - Srpske institucije i privremeni organi na Kosovu i Metohiji neće biti ukinuti niti zatvoreni, čime će biti sprečeno da Aljbin Kurti ostvari svoj glavni politički cilj da iseli i u potpunosti eliminiše institucije Srbije i Srbe na Kosovu i Metohiji. - U svrhu ublažavanja jednostranih i nekoordinisanih akcija Kurtijevog režima usmerenih protiv srpskih institucija i privremenih organa, tik uz administrativnu liniju u naseljenom mestima Rudnica i Ribarići biće otvorena Pisarnica, na kojoj će Srbi sa severa Kosova i Metohije imati pristup u ostvarivanju svojih prava iz domena socijalne zaštite i posredstvom koje će pružati vitalne javne i administrativne usluge građanima.

Objasnio je i šta znači uspostavljanje posebnog Tužilaštva:

- To je važna politička odluka, dogovorena sa Srbima na KiM. Uspostavljanje posebnog Tužilaštva. Mi u Beogradu, ili malo ko u Beogradu, stvarno brine o Kosovu van kafane, van uobičajenih psovki, a posebno u državnim organima. To je naša bolest od 1945. na ovamo. Sve drugo nam je preče i važnije od toga. Malo ko u Srbiji ima vremena za KiM i državni organi se nikada nisu dovoljno bavili situacijom na KiM. Ovo nije doveka. Ovim popunjavamo pravni vakum, kojim ćemo omogućiti da se procesuiraju svi oni koji učestvuju u maltretiranju i progonu Srba - objasnio je Vučić.

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon o organizaciji nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije za područje Autonomne pokrajine Kosova i Metohije kojim će biti uspostavljeno posebno Tužilaštvo za procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Tužilaštvo će imati poseban zadatak da istraži i goni kriminalna i protivpravna dela službenika i zvaničnika privremenih institucija u Prištini.

- To će biti i posebna sudska veća određena za ovo, kao i posebno tužilaštvo da se istraži i gonE kriminalna i protipravna dela službenika i zvaničnika koji provode akcije kršenja ljudskih prava nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Time će biti i obuhvaćena lica srpske nacionalnosti koja u ime i za račun albanske tajne policije sprovode progon srpskog življa na najgori mogući način i učestvuju u progonu našeg stanovništva - rekao je Vučić.

Odluka o nelegalnosti svih organa i institucija obrazovanih na teritoriji Kosova i Metohije nakon nelegalno jednostrano proglašene nezavisnosti, i nepostojanju svih njihovih akata koji su doneti ili će tek biti doneti

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti odluku kojom konstatuje nelegalnost svih organa i institucia obrazovanih na teritoriіi Kosova iMetohie nakon nelegalno proglašene nezavisnosti, kao i nepostoanьe nihovih akata. Ovim he biti normirano da su sve aktivnosti, jednostrani i nekoordinisani akti tih organa pravno nepostojeći i da ne mogu proizvoditi pravne posledice niti pravno dejstvo. Sličan postupak je preduzet po završetku Drugog svetskog rata, kada je zakonom proglašena nevažnost pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme nepriateljske okupacije.

Naši pravni ekperti su istakao je Vučić bili protiv proglašenja okupacije Kosova i Metohiji.

- Ne smemo da im damo status legalne oružane sile. Nećemo da im damo bilo kakav pravni legalitet i legitimitet jer ga nemaju - rekao je Vučić.

Nema proglašenja okupacije

- Mi nećemo da se oslobodimo Kosova, već da pomognemo našem narodu i tato sve ovo radimo. Nećemo rat, hoćemo da u miru ostvarimo svoja prava. Neće biti lako, biće još agresivniji. Otvaraće most na Ibru, to je dokaz da žele sukobe i uradiće to. Napadaće i na škole i na bolnice, na sve će napadati. Ali ćemo da pronalazimo odgovor, opstajaćemo i sve što oni više napadaju mi ćemo više da činimo za naš narod. I noko neće moći da nas spreči, a oni mogu da sanjaju o svojoj nezavisnosti. A oni mogu da sanjaju o članstvu i tako mogu da sanjaju desetinama godina. Nisu želeli nikada ozbiljno da razgovaraju ni na koji način, žele samo progon Srba.

Uvuku ih u kola, a onda.... Opisao je kako albanski policajci provociraju Srbe iz kafića, a onda izvade značke. - Uvuku im u kola, a onda "ubiju Boga u njima", ali tako da im se ne vide povrede. Udaraju ih po stomaku, genitalijama, grudima... U stanici su im dali pikado i pokazali sliku "terorista iz Banjske" i rekli im da ih gađaju pikadom. Kada im se momci suprostave, onda udare po njima još jače. Da li mislite da je neko reagovao? Neko od ovih i Evrope, sa zapada, iz sveta? Niko - rekao je Vučić.

- Nećemo rat, hoćemo da u miru ostvarimo svoja prava. Neće biti lako, biće još agresivniji. Otvaraće most na Ibru, to je dokaz da žele sukobe i uradiće to. Napadaće i na škole i na bolnice, na sve će napadati. Ali ćemo da pronalazimo odgovor, opstajaćemo i sve što oni više napadaju mi ćemo više da činimo za naš narod. I niko neće moći da nas spreči, a oni mogu da sanjaju o svojoj nezavisnosti - kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da su nam ruke "vezane" jer Albanci imaju podršku Zapada, a najavio je da će Srbija ponovo uputiti zahtev za povratak do 1.000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju.

Kaže da će biti teško našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali da Srbija neće izgubiti.

Govoreći o albanskoj optužnici protiv Milana Radoičića, Vučić kaže da ne znamo da li ima optužnice protiv albanskog policajca koji je upucao dvoje srpske dece i da nije čuo da je bilo ko pitao ko je upucao Dragišu Galjaka, te objasnio da Srbija vodi svoju istragu o dešavanjima u Banjskoj.

Kaže da je Kurtijev odlazak na sever Kosova i Metohije bio demonstracija sile, što je nekad radio i Adolf Hitler.

- Samo jedan problem je video i zbog čega je histeričan. Seo je u albanski kafić koji su otvorili, a nikada nijedan Srbin u taj lokal nije ušao. Ni kuče sa ulice nije htelo da mu priđe. Oni ne mogu da pokore duh srpskog naroda. Možete dugim cevima da uđete gde hoćete kad imate protiv sebe nenaoružane ljude. Ponosan sam na duh slobodarskog i nepokorenog srpskog naroda - rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na nabavku naružanja. Kako je rekao za kupljene "rafale" kupljeni rezervni delovi.

- Logistiku komplektnu smo kupili za naše pilote - kazao je Vučić.

Autor: Snežana Milovanov