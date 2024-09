Krkobabić i Anđelković: Niko ni u najudaljenijem selu neće biti zaboravljen

„Ministarstvo za brigu o selu i Pošta Srbije su na zajedničkom zadatku u cilju boljitka za žitelje svih sela Srbije“, izjavio je danas ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao „Niko ni u najudaljenijem selu neće biti zaboravljen.“

Današnji sastanak u Palati Srbija još jedan je korak da se država približi stanovnicima sela. „Ministarstvo će omogućiti nabavku multifunkcionalnih vozila. Šta je to? To je pokretna prodavnica sa svim neophodnim namirnicama i robom. Ujedno, to je i bankomat i šalter za pružanje svih usluga – poštanskih, ali i usluga lokalne administracije. Sve na jednom mestu i dostupno svima.“ poručio je ministar Krkobabić.

Direktor JP Pošta Srbije Zoran Anđelković izrazio je spremnost da Pošta Srbije raspolaže tim vozilima, da omogući pružanje svih navedenih usluga i zajedno sa Ministarstvom sagleda realne potrebe i zahteve staračkih domaćinstava u seoskim sredinama.



„Pošta je prisutna u 4700 sela, čak i u najudaljenijim i rubnim delovima zemlje i ovo bi bio način da se tim ljudima pomogne i učini dostupnim sve što im je potrebno, od svakodnevnih potrepština do prijateljskog razgovora“, izjavio je Anđelković i dodao da će vozilo obilaziti sela po utvrđenom redu vožnje.

Na sastanku je dogovoreno da će ovaj pilot projekat biti pokrenut u narednom kvartalu u jedinici lokalne samouprave, odabranoj na osnovu preciznih kriterijuma.

Sastanku su u ime JP Pošte Srbije prisustvovali i izvršni direktor i šef Kabineta Vladimir Šarić, izvršni direktor Miloš Đurić, zamenik direktora Funkcije usluga Ferid Hamidović, zamenik direktora Funkcije poštanske mreže Jugoslava Ristić i lični asistent direktora preduzeća Tijana Rajković.



Ministarstvo za brigu o selu su uz ministra predstavljali sekretar Ministarstva Snežana Petrović i pomoćnici ministra dr Siniša Perić,Tijana Nešić i Bojan Bogdanov.

