Krkobabić: Još dva konkursa od životne važnosti za ljude na selu

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da su danas objavljena još dva dugoočekivana konkursa.

- Jedan se tiče unapređenja privrednih aktivnosti, svih onih koje nedostaju jednom selu, a neophodne su - proizvodne, uslužne i druge, a koje će istovremeno biti i bitan izvor egzistencije za one koji se budu njima bavili. Drugi se odnosi na obnovu i uređenje seoskih domova, a to su kao što znamo domovi kulture, zadružni domovi... jednom rečju mesta gde svi od najmlađih do najstarijih mogu da se sreću i susreću. Ti seoski domovi biće multifunkcionalni, sa svim neophodnim sadržajima - društvenim, kulturnim, sportskim... - rekao je Krkobabić, nakon što su danas raspisani Javni konkursi na osnovu Programa koje je usvojila Vlada Srbije.

Ovim konkursima je predviđena dodela bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje projekata u selima na njihovim teritorijama.

Program dodele bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu namenjen je za finansiranje projekata preduzetništva u seoskim sredinama, odnosno nabavku novih mašina i opreme za obavljanje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Ukupno je na raspolaganju 50 miliona dinara, a maksimalni iznos koji jedna lokalna samouprava može da dobije je 3,6 miliona dinara.

Nakon što dobije sredstva jedinica lokalne samouprave je u obavezi da raspiše javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima sa te teritorije, a iznos koji se odobrava jednom preduzetniku ne može prelaziti 1,2 miliona dinara.

Svi zainteresovani gradovi i opštine mogu da pošalju svoju prijavu na ovaj javni konkurs do 8. novembra 2024. godine.

Drugi, Program dodele bespovratnih sredstava za uređenje seoskih domova na teritoriji Srbije za 2024. godinu, predviđa sredstva za obnovu i uređenje objekata koji služe za potrebe kulturnog, socijalnog, obrazovnog, društvenog života seoskog stanovništva. Novac je namenjen za razne vrste zanatskih i montažnih radova, kupovinu opreme i uređenje enterijera.

Za ovaj program izdvojeno je gotovo 150 miliona dinara, a maksimalni iznos koji jedna lokalna samouprava može da dobije za ove namene je 10 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 22. novembra 2024. godine.

Sve informacije o ovim Javnim konkursima nalaze se na sajtu Ministarstva za brigu o selu.