TROJICA ALBANACA BRUTALNO PRETUKLA I OPLJAČKALA SRBINA U NJEGOVOM DOMU Radić: Udarali su me, vezali i uzeli sve što sam imao

Dejan Radić, koji je pretučen i opljačkan oko ponoći u svojoj kući u Starom Gracku, kazao je za Kosovo onlajn da su ga napala trojica Albanaca naoružana drvenim palicama i da su mu oteli svu ušteđevinu.

"Sinoć oko 10 do 12 čuo sam nešto pored kuće, a onda i kuče koje je lajalo. Pomislio sam možda su psi, nisam znao šta je i kako je. Nije prošlo pet, deset minuta, kuče je sve više lajalo. Oni su ga gađali jabukama, tu voćnjak imam. Uzeo sam veliku bateriju i izašao tri, četiri metara od kuće, možda i pet", priča Radić.

Kako kaže, lampu je usmerio ka putu, misleći da odatle nešto dolazi, ali kada se okrenuo ka kući video je trojicu napadača.

"Kad sam okrenuo lampu gore, prema kući, iza kuće malo video sam troje njih, stoje sa drvenim palicama. I odjednom krenuli su na mene, bacili me dole i udarali, posle su me uvukli u kuću i vezali me sa kablom i uzeli mi to što sam imao, sve pare, 2.200 evra i 50 evra u džapu, za šta sam teško radio. I posle, kad sam im rekao gde su te pare, uzeli su ih i pobegli i tako me ostavili i pobegli", kaže on i dodaje da su u pitanju bili Albanci.

Objašnjava da mu je prvi u pomoć priskočio komšija Zoran Ćirković.

"On je zvao policiju, oni su izvršili uviđaj i posle pozvali Hitnu pomoć", rekao je Radić.



Autor: Dalibor Stankov