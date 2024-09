SRBIJA U CENTRU PAŽNJE SVETA! Đurić uoči početka Samita o budućnost: Ostajemo posvećeni održanju međunarodnog mira

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić najavio učešće Srbije na Samitu o budućnosti u Njujorku.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas, uoči početka Samita o budućnosti u Njujorku, da Srbija ostaje posvećena održanju međunarodnog mira i bezbednosti, kao i prevenciji konflikata.

''Počinje Samit o budućnosti u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, sa inspirativnim razgovorima na temu zajedničke saradnje u globalnim izazovima i osnaženja međunarodne saradnje'', napisao je Đurić na svom nalogu na mreži X.

Kicking off the #SummitOfTheFuture at the @UN Headquarters in #NewYork with inspiring discussions on addressing global challenges #together and enhancing international #cooperation.#Serbia remains committed to maintaining international #peace and #security, and conflict… pic.twitter.com/445Xr7QJn4