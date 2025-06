'UŽASNUT SAM' Đurić: Srbija deli tugu naših austrijskih prijatelja u ovom bolnom trenutku

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je saučešće povodom tragedije koja se dogodila u školi u Gracu.

- Užasnut sam i srce mi je slomljeno zbog tragične pucnjave u školi u Gracu danas. Takvo nasilje, posebno protiv najnevinijih među nama - dece, potresaju same temelje naše zajedničke čovečnosti i nikada se ne mogu opravdati. Srbija deli tugu naših austrijskih prijatelja u ovom mračnom i bolnom trenutku. Moje najdublje saučešće porodicama žrtava, mojoj koleginici Beate Majnl Rajzinger i narodu Austrije. - objavio je Đurić na mreži X.

I am horrified and heartbroken by the tragic school shooting in #Graz today.



Such acts of violence, especially against the most innocent among us — children, shake the very foundations of our shared humanity and can never be justified.#Serbia shares in the grief of our…