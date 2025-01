'SRBIJA STOJI UZ NAŠE AMERIČKE PRIJATELJE, NUDEĆI NAŠU PODRŠKU I SOLIDARNOST' Đurić uputio saučešće Marku Rubiju

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uputio je danas saučešće američkom državnom sekretaru Marku Rubiju povodom avionske nesreće u SAD kada su se sudarili putnički avion i vojni helikopter.

Đurić je izrazio i najdublje saučešće porodicama poginulih, istakavši da mu je kao bivšem ambasadoru Srbije u SAD, ova tragedija posebno lična.

Heartbroken by the tragic event in #WashingtonDC today.



My deepest condolences to the families who lost loved ones in this devastating incident, @SecRubio and the people of the #UnitedStates.



As a former Ambassador to the #US, this tragedy feels especially personal. #Serbia…