MINISTAR ĐURIĆ ČESTITAO RUBIJU: Pod vašim vođstvom naše odnose i saradnju podići ćemo na nove visine

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je danas Marku Rubiju izbor za državnog sekretara SAD.

Đurić je na platformi „X“ izrazio želju za saradnjom, kako bi zajedno radili na izgradnji pozitivnog zamaha bilateralne saradnje, unapređenju regionalne stabilnosti i rešavanju globalnih izazova zbog mirnije i prosperitetnije budućnosti za obe zemlje i cele međunarodne zajednice.

Heartfelt congratulations, @secrubio, on your confirmation as Secretary of State @StateDept!



As we embark on a new era in #Serbia-#UnitedStates relationship, I am eager to work closely with you to build on the positive momentum of our ever-expanding bilateral cooperation,…