Gastoz se ne smiruje: Kao grom iz vedra neba napao Sanju i Marka, na njima izlečio sve svoje frustracije! (VIDEO)

Još jedna drama u emisiji!

Joca Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem o njihovom odnosu i problemima koje imaju.

- Dokle mislite da prikrivate loše stvari koje vam se dešavaju van stola? - pitao je Joca.

- Ne vidim da imamo neke loše stvari - rekao je Marko.

- Vidim da imamo neko razilaženje mišljenja, ali problem u vezi mislim da nemamo - dodala je Sanja.

- Rekla si jednom da ne želiš decu, a posle si pričala da ćeš da rodiš pet. Koja je prava Sanja? - pitao je Joca.

- Zavisi kako kad i u kom trenutku osetim i kako sam raspoložena. Kad mi kažu da sam kuja koja ne treba da se koti naravno da ću to da kažem da mi ne bi više izgovarali - odgovorila je Sanja.

- Mislim da nije baš tako rekla da nikad neće da rodi decu, nego se to izvuče iz konteksta. Ja se ne sećam da je tako rekla. Mi ćemo da imamo dete kad za to bude vreme, a sad radimo na našem zajedničkom životu - pričao je Marko.

- Zbog čega si rekao da nećeš više da gineš za vaš odnos i da sad mora ona? - upitao je Joca.

- Stvarno si super heroj, treba da svaki muškarac da uči od tebe. Pitam se kako izdržavaš - dodao je Gastoz.

- Samo na moj odnos imaš reakciju, pusti mene. Mi smo odgovorili kad si nas pitao, to je bilo posle stola kad sam rekao da neću da štitim naš odnos jer ispada da ona stalno ima neke zamerke na moje izlaganje i na to sam mislio kad sam to rekao. Ja se ne sećam da je rekla to za decu, možda je rekla posle nekih svađa. Sve može da se izvuče iz konteksta. Dete ćemo da imamo kad budemo završili zajedničke stvari. Ja sam imao ovde dve svađe sa svojom devojkom i ponavljate ih do kraja. Moj odnos je idealan, imamo nesuglasice. Ja sam sa njom imao sukob i kad je bila tema Matora, Dragana i Munja - govorio je Marko.

- Ti si super, nekad ti se smejemo nekad ne - rekao je Gastoz.

- Trebao si da budeš iskreniji kad je stiglo pitanje da nisi ispoštovao kodekse prema Pavlu - rekao je Marko.

- Hvala što pominješ treću osobu, a ja pričam samo o vašem odnosu. Što duže ti budeš pričao, dužećete biti zajedno - dodao je Gastoz.

- On može da se smeje sad, a ja ću da se smejem kad izađemo i budem gledala njihove klipove i spremala se za "Narod pita" - poručila je Sanja.

- Svi uviđaju probleme u mom odnosu, a niko u svom - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić