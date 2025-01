Ti si ženomrzac koji je pljuvao bivše devojke: Uroš kao grom iz vedra neba napao Karića, on ga demlirao gnusnim uvredama! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević na samom početku noći dao je takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu priliku da komentarišu podelu budžeta ovonedeljnog vođe Đoleta VIP Kralja.

- Đole je danas rekao svima šta misli bez reči. On je ćutao, podelio budžet, a dobio je mišljenje o sebi. On nije rekao njima, ali su oni njemu rekli sve. Pre par dana su pričali da je on simpatičan, a danas da laže. Jedini koji Đoleta pljuje i govori da mu je šolja laž sam ja, a svi redom idu kod Đoleta na šolju. Bolje da idu na k*rac, nego na šolju. Đole je odigrao pameti dobio je šta misle o njemu, a on nije rekao šta misli o njima. Đole je pojedincima rekao neke stvari - komentarisao je Lepi Mića.

- On je imao dve opcije danas da iznese mišlje budžetom i iznošenjem svog mišljenja, on je izabao budžetom - dodao je Karić.

- Pre budžeta je 30 ljudi trčalo za njim, a posle podele mu govore da nije zanimljiv i harizmatičan - umešala se Ivanija.

- Potencijalni nasilniku nemoj da lažeš. Ja nisam tražio veliki budžet. Ja sam samo rekao da je vođa neko ko mi je drag - vikao je Uroš na Stefana Karića.

- Sp*rmenko, prodao si se. Keru mali, idi cvili i sedi. Kipiš i čekaš da ti ja kažem - poručio je Karić.

- Ti si ženomrzac koji je pljuvao bivše devojke. Ja ću tek da iznosim i da podsećam gledaoce na tvoje radove. Ja nisam nasilnik, ne sudim se i ne radim stvari koje on radi. Ja poštujem žene - govorio je Stanić.

- Ja kad bih pominjao njegove radove morao bih k*rac u usta da stavim. Pokazao si kakav si prijatelj danas. Krenuće sad sp*rma da mu izlazi na usta. Što nemaš takav stav od početka nego mi ližeš d*pe? - dodao je Stefan.

- Ja treći put govorim da si nasilnik, a ti se meni uvlačiš. Pokazao si kakav si u odnosima sa devojkama i kako se ponašaš, a to nije džentlmenski kao što se predstavljaš - rekao je Uroš Stanić.

- Pokazao si ti kakav si prijatelj, svakog si ovde prodao i Đoleta za 2000 dinara. Ti pušiš k*rčeve - dodao je Karić.

Autor: A. Nikolić