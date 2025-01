Nije isključeno da mu se neko sviđa: Anđela se spetljala u svojoj teoriji o Gastozovoj simpatiji, on priznao čime ga je najviše povredila! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić i raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Za koje stvari te je on kritikovao? Rekla si da si se osećala neko vreme kao da ne valjaš - upitao je Darko.

- Stalno mi nešto loše govori. U poslednjem periodu 90% stvari su mu smetale, tražio je zamerke u mom pogledu za stolom i ne šalim se kad to kažem. Nekad se zapitam da li sam glupa, pa shvatim da sam glupa kad se zaljubim. Mislim da sam bila glupa kad sam poverovala da je nervoza zbog drugih stvari, ali kad te neko kritikuje i smetaš mu prirodno je da se ohladio. Možda mi je bilo teško da prihvatim, a njemu glupo da mi kaže - govorila je Anđela.

- Kad si danas govorila o svojim emocija rekla si da su te prošle pre 15 dana kad si shvatila neke stvari - dodao je Darko.

- Nisam bila iskrena - priznala je Đuričićeva.

- Rekla si mu da ide tamo gde mu srce ide - rekao je Darko.

- On mi je rekao da ću gledati, tako da on bolje zna. Ja to kažem u afektu, da bih ga isprovocirala. Rekla sam da se evidentno ohladio od mene, nije mi isključeno da mu se neko sviđa drugi. Pitao me je Đedović da li mislim da mu se sviđa Sofija, ja sam to rekla da ne mislim. Ja smatram da je pre mesec dana krenuo da se ohladi od mene. Što se tiče toga da sam rekla jednu rečenicu svašta se nešto kaže kad su emisije i svašta ostane u glavi i kad se nakon toga dogodi ovakva situacija. Ja sam nešto čula i to se povezalo sa raskidom danas, videćemo njegovo ponašanje za mesec dana. Treba mi da vidim da li sam ja to pgorešila - pričala je Anđela.

- Ona misli ako kaže da će sprečiti da će to sprečiti da se desi - dodao je Đedović.

- Prozvala si ga za šou, da li mu je preči šou od ljubavi sa tobom? - pitao je Darko.

- Da, on je to i sam rekao. Nisam smatrala da me tad ponižava i ne smatram na sad. Mislim da se Gastoz napokon oslobodio mene i da će sad biti pravi on. Mi da imamo konkretan problem pa da pričamo, a ne ovo sramote. U poslednjem periodu kad vratim vreme sve se više oslobađao i bio je on, on voli da okrene na sprdnju i to nema veze sa mnom. Ne mislim da je imao za cilj da me ponizi. Ja bih samo da demantujem jednu stvar koja mi je jako zasmetala nikoga nisam izbacila iz kreveta, sad nisam to uradila samo sam rekla da je normalno. Nećemo da spavamo zajedno, a raskinuli smo. Sretno bilo tebi i meni, ima slobodne krevete u kući. Neka se snađe jer ima slobodnih kreveta - pričala je Anđela.

- Gastoze, šta ti je zaparalo uši? - pitao je Darko.

- Ona je maju mesecu, oženila me je, razvela i iznela mi dete iz porodilišta. Verovatno ćeš u nedelju da imaš opširniju sliku. Odjednom nikad nisam bio zaljubljen, svaka joj čast - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekla da je dva meseca bio najdivniji, a da je poslednjih mesec dana nervozan jer ne može da me istrpi. Nikad nisam osporila njegovu pažnju i kad me nije trpeo. Ovo je odvratno. On sad želi da ja ovo radim - odbrusila je Đuričićeva.

- Ne pada mi napamet da se preplićem sa njom, neka pobedi - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić