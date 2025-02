Novi rat Kačavende i Luke: Ponovo se sukobili, on otkrio da je Milena krivac što je doneo odluku da ostavi Sandru! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Kako bi se ti ponašao da Sandra flertuje sa nekim muškarcem kao što ti konstantno radiš sa Aneli? Da li je to normalno ponašanje zauzetog muškarca? - glasio je pitanje.

- Nije normalno, zamerio bih joj, a ako to ne bi promenila ja bih izašao iz odnosa - rekao je Luka.

- Blaga reč je da bi mi zamerio, mislim da bi mi otfikario glavu. On je sad opet kontradiktoran. Ja sam se malopre setila da je on rekao da će da se izoluje i da ode u pab do kraja učešća, a kad on bude odlučio izaći će. To je želja da u meni izazove osećaj krivice. Eto, videli smo kako je sinoć otišao u pab da spava - govorila je Sandra.

- Danas si komentarisao da mi se vide bradavice u radiju, a onda sam ja čula da ti se videla đ*ka, a i on ima sina. Ja nap*šavam ko god da me nap*šava - dodala je Milena.

- Ja sam sedeo na fotelji, ona mi je prišla i ja sam joj video bradavice, pa sam joj rekao da se pomeri. Ona je mene izazivala. Ona ovde nije došla da komentariše, nego da vređa. Pravi razlog mog raskida je da meni Sandra posle Drveta govori: "Želim nešto da ti kažem što ti nikad nisam rekla, nikad za Janjuša ne bih rekla nego mi je Milena rekla". To je ona potvrdilo što Milena mene stalno negativno komentariše. Ja sam o tome ćutao. Kad je rekla da sam zbog Janjuša ušao u vezu sa Sandrom iz inata, meni se sklopilo. Ja sam hteo da uđem sa devojkom u vezu, imamo decu i život planiramo. Ja sam Kariću rekao da neću to da kažem. Meni je Sandra rekla da će reći da lažem ako ja to budem rekao - pričao je Luka.

- Ovaj komičar kaže da sam ja razlog raskida, pa sve i da sam rekla, 700 puta dnevno da sam ponavljala, nema veze sa vašim odnosom - rekla je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić