Ena Čolić pregorela od ljubomore: Skočila kao oparena na Anu Spasojević i brutalno je napala zbog Peje! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za tri takmičara koji imaju jedno ponašanje za stolom, a drugačije van njega.

- Prvo mesto Mića, drugo mesto Karić i treće mesto Đedović - rekao je Terza.

- Prvo mesto Ena, pokazala je za stolom kako se bori za Pejinu ljubav, a onda pisnost sa Rajačićem. Drugo mesto će biti Rajačić, on je u ponedeljak rekao da ne odustaje od Jelene, a onda u utorak to radio sa Enom - govorio je Bebica.

- Ništa prisnija nisam bila sa Rajačićem nego sa tobom kad sam te tešila - dodala je Ena.

- Jasno se videlo da te je uhvatio za d*pe. Ena, opravdano si na ovoj anketi. Treće mesto Sofija, mudro pokušava da skrene da je Terza ne zanima. Mateju je prvog podila danas, to sve jasno govori - nastavio je on.

- Treće mesto Aleksandra Nikolić, drugo mesto njen partner Ivan Marinković, prvo mesto Ena. Nemam potebu da se pravdam, nego ne volim kad neko laže, rekla sam da kad teraš inat i vataš se sa drugim je da od sebe praviš k*ravu. Slično ti je rekao i Đedović, pa nisi smela ništa da mu kažeš - govorila je Ana Spasojević.

- Dok nisam raskinula sa njim padala si po krevetu, a otkako sam raskinula padaš po njemu - dodala je Ena.

- On meni to dozvoljava. Ti nikad nećeš znati šta znače drugari. Zaljubljena si u Munju, kao i o Rajačića. Ti si van stola folirant koji plače jer nije tema i to plače bez suza - rekla je Ana.

- Reče Ana koja nema pitanja u rijalitiju. Zbog toga si se nakačila na Peju i mene - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić