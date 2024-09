PREMIJER DETONIRAO LUTOVCA U SKUPŠTINI: Vaša politika me mnogo podseća na Boba Roka iz Alana Forda

Premijer Miloš Vučević odgovorio je Zoranu Lutovcu, opozicionom poslaniku, koji je uputio kritike na račun rebalansa budžeta.

Nadam se da ova opaska na nekoga ko ima problem s vratom nije bila zlurada. Nije vam uspela šala, čak je vrlo neukusno to što ste rekli. I to vam kažem gledajući vas u oči. Što se tiče kritičkih navoda za rebalans budžeta, a odnosili su se na poziciju Ministarstva energetike i rudartva i pozicije od 70 miliona evra. U pitanju je zelena tranzicija postojećih rudnika, a ne litijum. I da jeste litijum mi bismo to rekli, jer se ponosimo sa srpskim bogatstvom. Nije nikakva skrivena pozicija. Što se tiče izdvajanja za BIA, ja sam siguran da vi kao patriote podržavate da agencija koja pruža obaveštajnu zaštitu naše države mislite da treba da imaju najbolju opremu i sredstva, a ovaj novac se tiče dodatne računarske opreme i savremenih sistema i pružaju bolju kontraobaveštajnu zaštitu države i građana. To bi valjda trebalo svima da se sviđa.

Premijer se dotakao i izjave Lutovca, koji je istakao da "što je manje Srba na KiM, više se novca izdvaja za Kancelariju za KiM" i naglasio da bi svi poslanici u Narodnoj skupštini trebalo da podrže, jer je usmereno na jačanje kapaciteta srpske zajednice i institucija na KiM.

-To je usmereno na narod koji ostaje bez posla, institucija, a ne na gubljenje i “utapanje”, kako ste vi rekli, u prištinske institucije. Valjda je to zaslužilo da dobije podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini Srbije. To je dobra vest da imamo više novca u budžetu i svesni smo odgovornosti prema KiM, da čuvamo Trepču. Snažno podržavam tu politiku naše države da više izdvajamo za Srbe na KiM. Nadam se da ćemo uskoro pred vas izaći sa predlogom zakona koji će teritoriju KiM proglasiti za područje od posebne socijalne zaštite, gde ćemo stvoriti novi paket podrške i pomoći ljudima koji su svakodnevno izloženi teroru i da dođe do etničkog čišćenja, što je politika Kurtija. I vas bih zamolio da u tri rečenice kažete šta je vaša politika o KiM? Ne znam da li je tačno, negde sam pročitao ili čuo, da vašoj stranci ide glavni odbor i da vi imate nameru da se opet kandidujete za predsednika stranke. Ja ću vam dati pro bono savet, najbolje da vi mnogo ne diskutujete do tog odbora. Pošto volite Alana Forda i humor, vaša politika i vi lično me mnogo podsećate na obraćanje Boba Roka Alanu Fordu- “Bežimo Alane, njih je dvoje, a mi smo sami”. E, to vam je vaša politika!

pročitajte još Predsednik Srbije u Njujorku: Vučić se sastao sa predsednikom Kipra

Autor: Marija Radić