Kad bi Zlata došla ovde ja bih pobegla: Peja pročitao Enu kao knjigu, njoj proradio BLAM zbog svih bljuvotina koje je izrekla! (VIDEO)

Opa!

U toku je debata, a Marko Đedović je dao reč Eni Čolić da iznese svoj stav o podršci porodice tokom veze.

- Moj roditeljima se nije dopadao otac mog deteta. Bio je istetoviran i trenirao je kik boks. Bili smo dve godine zajedno, kada sam saopštila da sam trudna otac mi je rekao da sam ga razočarala. Peja meni nikad nije uvredio nekog mog, ali njemu je teže da oprašta neke stvari. Puštena sam od strane mojih da idem svojim putem stranom kojom mislim da treba. Dečko iz Španije je imao divno ponašanje, ali su me podržali da ga ostavim jer nije imao jasnu budnućnost. Zašto da ne bi Peju prihvatili. On meni nije ništa strašno uradio - rekla je Ena.

- Moji roditelji uvek podržavaju, ali se ja ne bih lepo sećao kad bi se mi pomirili. Samohrana je majka i ima to nešto u sbei i više deluje kao osoba da se suprotstavi i pokaže borbenost. Više volim kad su žene njanjave. Ceo život sam se bazirao na to da provodim vreme sa svojom pordicom. Sutra bi sa svojom devojkom osnovao svoju porodicu, živimo za to da bude idila i da udovoljimo svemu. Nema poente da pričam sa kim sam bio, šta su te devojke bile, e to je njena greška. Krenu da se kompleksiraju. Nikad je nisam naveo da je ruzmarin devojka, naravno da će je napadati, ali ona nije spavala sa svima da kažemo da je laka. Gledam lično postupke iz kuće. Da moja porodica gleda sa kim je bila, pa može ona da bude bolja majka i da je bila ssa njih hiljadu. Prijalo joj je da bude u društvu poznatih - rekla je Ena.

- Mislim da je njima prijalo da budu u mom društvu - rekla je Ena.

- To je sad tako, Instragam je postao mnogo bitan i da se juri ta popularnost - rekao je Peja.

- Kao da ne znaš kako funkcioniše Beograd. Kad si dobra riba sve ti je na tacni. Govori mi da sam ženski Gastoz,a onda kaže da bih išlka sa njim na pecanje i kampovanje - rekla je Ena.

- Šta misliš da li bi kod tebe došla na slavu postavila se prema Zlatui da je veća zvezda? - pitao je Đedović.

- Ne bi, ali da dođe neko sa strane... Uvek sam imao ljude oko sebe koji sa dušom dođu da se pozdrave, ne da samo sednu. To je poštovanje koje mislim da ti nemaš. Ti si Ena Čolić i svi ćete da padnete u nesvest što sam ja ušla - počeo je Peja.

- Ja ne dozvoljavam da se poistovećuju svi ljudi sa mnom - rekla je Ena.

- Rekla si za svoje drugare Gastoza i Filipa da im je čast što sede sa tobom - rekao je Peja.

- Ne, nisam to mislila. Mene su povezivali u tim društvima i pozivali su me sa njima. Ja sam napolju jako ljubazna i kulturna. Ja sam Peju upoznala sa svojim sinom. Smatram da je prekvalitetan dečko. Ja sam njegovu majku upoznala, ali nakon svihd ešavanja kad bi ušla na vrata ja bih pobegla u sobu. Naravno da on određuje u svom životu sve, ali meni moj obraz ne bi dozvolio da stanem tu kao da nije ništa bilo. Mnogo vremena mora da prođe da bih stala pred tu ženu - rekla je Ena.

- Plašim se da bih otišao sa njom na veselje i da bi mi je*ala mater - rekao je Peja.

- Mateja je lepo rekao kakva sam ja napolju. Ne mogu ljudima ovde da dam sebe onako kako sam dala tebi. Ti nemaš isti pritisak kao ja - rekla je Ena.

- Ena demantuje sebe. Devojka sa takvim stavorima ne treba da ima toliko drugova - rekao je Karić.

- Definitivno se ceni kad si malo više uobražen. Shvatila sam da ne dajem svima pristup. Bora može sad da me blati jer sam bila sa njim. Evo Terza koji je labilna ličnost koji se ogrešio o mene, ali me stavio sa njim u izoilaciju i ja ne mogu da budem loša prema njemu - rekla je Ena.

- Da li bi Zlata i Peja prihvatili tvoju suprugu i ženu koja ima snimke se*sualnih odnosa sa televizije? - pitao je Đedović.

- Nismo imali takve probleme, ali Bože moj - rekao je Peja.

- Imaš različite roditelje. Imaš roditelje koji bi se odrekli svog deteta ako saznaju da je gej, a imaš i roditelje poput Rade koji bi zarad sreće svog deteta prihvatili sve. Ovde su ljudi radili svašta pa imaju brakove, muževe i decu - rekla je Anđela.

- Ena, ni tvoji roditelji nisu podržali Peju - ubacio se Karić.

- Da li ti je lepse u izolaciji sa Enom ili sa Grujom u hotelu? - pitao je Đedović.

- Svejedno mi je. Nisam debil neki u životum, ali to da sam kao ker pa da izađem iz kreveta, to je baš cipiripipi. U vezi je nikad nisam isterao iz kreveta i neke stvari radio. Nisam ni ja bezgrešan. Bilo bi mi mnogo teže da je znam spolja. Jer Gruju drži nešto što zna od spolja. Ja nisam ništa znao, nisam je upoznao sto posto da bih rekao da me nešto drži za nju. Zanimaju je postupci prema meni - rekao je Peja.

- Da li vas razmišlajnje čini nesrećnim? - pitao je Đedović.

- Ja sam oprezan. Ne želim da me neko povređuje.Meni je najpotrebnije da je neko iskren. Gledam samo kako se ponaša prema drugim ljudima - rekao je Peja.

U video - prilogu detaljnije.

Autor: A.Anđić