Šok!

Milana Šarac Mimas je komentarisala svoje uspomene te se osvrnula i na njen odnos sa Grujom i Rajačićem:

- Ja sam najveći blam ikada, ovo je sramota. Uroš mi je najveća greška ikada, a Nikola je gospodin kada mi je prešao preko ovoga - rekla je Mimas pa dodala:

- Ja sam izbrisala te slike iz glave, i to me ne zanima. Gruja mi je rekao da ga prošlost ne zanima, i prešli smo preko svega. Ja sam se ponižavala da mi oprosti a to sa Urošem, mi je užas - rekla je Mimas.

Autor: N.B.