Otkrila da li se kaje: Aleksandra progovorila o vezi sa Ivanom Marinkoviće, njena majka priznala da joj se nikada nije sviđao (VIDEO)

Šok!

Aleksandra Nikolić je naredna odgovarala na pitanja novinara:

- Shvatila sam da je dobro što sam raskinula sa Ivanom, on mene vređa zadnjih dana baš, i to je dokaz da sam bila u pravu da zavrišim sve to. - rekla je Aleksandra.

- Ja nemam šta da raspravljam da se trošim, njoj se niko nije mešao, sama je odlučila šta želi i kako želi. Ja za svoju decu sam spremna na sve, a to što je ona svesna toga i svesna kada treba da prekriži. - rekla je Milosava.

- On je folirant, ne mrzim ga, samo ga kuliram jer tražim svoj mir, ali on provocira ljude, pre neki dan Božu, sada mene, ja smatram da me je iskoristio- rekla je Aleksandra.

- On je meni zamerio što sam sedela sa MIlenom, a on sedi sa ženom koja je meni psovala dete, a ja sam se zbog njegove ćerke svađala sa svima - rekla je Aleksandra.

- JA moram da kažem da neke stvari koje sam rekao nemaju smisao, nisam rekao ono zbog Aleksdnre- pravdao se Ivan.

Autor: N.B.