Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Aleksandri Nikolić.

- Je l' nisi zajedno sa Ivanom jer imaš napolju neku situaciju sa nekim likom, kaoi što je Ivan rekao Slađi? - glasilo je pitanje.

- Komplikovana je situacija. Da, jeste. Meni je pored Ivana lepo, ali ne znam šta će biti - istakla je Aleksandra.

- Aleksandra se zaljubila, ali je napolju ostavila nekog. Boji se da će joj neko napolju zaključati nešto napolju, ukoliko ona uđe u odnos sa Ivanom. Ja nisam s tom osobom napolju. Jednim delom je toj osobi napolju moj život na neki način u njegovim rukama. U velikim sam problemima. Ta osoba je meni pomogla kad sam bila na ulici. Kad izađem, videću kako će biti - kazala je Aleksandra.

- On je oženjen, on to ne krije i napolju se oglašava - rekla je voditeljka.

- Koliko ja znam, on je razveden - rekala je Aleksandra.

- Nije razveden - istakao je Marko.

- Ne znam kako da objasnim taj odnos. Od njega nikad ništa nisam mogla dalje da uradim. Zbunjena sam jako - rekla je Aleksandra.

- Mene detalji ne zanimaju, ali suština mi je jasna. Dalje od svega ovoga me ne zanima. Kad bude želela da priča otvoreno o svemu, ja sam tu. O vezi ne razmišljamo, videćemo kako bude - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.