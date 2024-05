ANA NIKOLIĆ POTVRDILA VEZU SA RALETOM! Pevačica otkrila detalje veze, pa priznala kako žive njih dvoje sa njenom ćerkom!

Šok!

Ana Nikolić već neko vreme je sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, te da su počeli da žive zajedno. Ana je na svim instagram storiju objavila fotografije Raleta i Tare, a sada je još jednom potvrdila da su zajedno.

Naime, Ana se pohvalila da ništa ne stiže da sredi po stanu, s obzirom na to da je zauzeta sa ćerkom i dečkom.

- Baš sam pošla da sredim stan, ali to je nemoguće. Tara plus Rale, plus moje stvari i ja. Onda sam logično odlučila da se ne nerviram i kupim sebi nešto. Uvek može gore - napisala je Ana u opisu videa koji je objavila na društvenoj mreži Instagram.

Ana i Rale su privukli pažnju javnosti kada su dospeli u centru skandala prošle godine.

Podsetimo, Ana je u decembru napala Raleta i fizički nasrnula na njega ispred njegove zgrade, u kojoj sad najčešće boravi, što je tada potvrdila i Olja Bajrami, svedok incidenta.

Tada je Rale pokušao da "ispegla" situaciju, te sakrije vezu, pa se oglasio za medije.

- Ana i ja smo prijatelji više od 20 godina. I to je jedina istina. Sve drugo što su neki mediji objavili insinuirajući da smo u vezi, apsolutna je laž. Posle toliko godina poznanstva došlo je do saradnje. Ana je tip izvođača koji provodi vreme u studiju i učestvuje u stvaranju pesama koje izvodi. Zbog ove priče sam izgubio inspiraciju da nastavim sa radom na albumu. Trenutno nijedno od nas nema želudac za bilo kakav dalji nastavak ove priče, koja je među nama samo umetnička - rekao je tad Rale za medije.

Autor: pink.rs