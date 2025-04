ON ME TAKO NA SILU POLJUBI: Ana Nikolić progovorila o odnosu sa Kordom, pa priznala šta planira da uradi (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević podigao je Anu Nikolić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Stefanom Kordom.

- Ana, kako si tako lako prešla preko svega - pitao je voditelj.

- Ne, ja nisam prešla preko svega...Čak sam i slagala da je Saška bila u Šiša baru i da je ponela telefon i da mi je sve prepiske pokazala i da mi je sve jasno, on i dalje tvrdi da se ona prva javila, da je ona poslala broj telefona. Naš odnos je "on" i "off", i jesmo i nismo, kako ja budem raspoložena, tako ću sa njim razgovarati. Ja sam njemu rekla da želim svoj mir, da me pusti, da ne mogu tako, da me ne guši i da mi nije potrebno da me zagrli i poljubi, on na silu tako me poljubi - rekla je Ana.

- U šta veruješ ti sada - pitao je Milan.

- Ja verujem vama, kao što sam i rekla, samo ovih 40 dana kupujem mir sa njim jer znam šta ću uraditi, stojim iza toga. Od kada mi se to desilo, ne mogu da verujem i dalje šta mi se desilo, ja sam van sebe - rekla je Ana.

- Ti si mu jutros rekla da ti navede jedan razlog da ostaneš s njim, rekla si mu da nema dinara i da nema ništa - rekao je Milan.

- Da, to sam mu rekla, da bar imam za šta da te trpim. On nema ništa! Spomenuo je neke moje bivše momke, rekla sam mu da ne mogu da ih poredim, jer su bili finansijski dosta jači i bili su tu za mene i moje roditelje. Ja sam rekla da ću da donesem njegov novčanik i telefon - rekla je Ana.

- Gledaoci napolju komentarišu i aludiraju na to da se ti njega plašiš i da si trpela neko nasilje, ali da nećeš da kažeš - rekao je voditelj.

- Ne, nikada me nije udario, ja bih sada to iznela, ali ne mogu da kažem ono što nije. Jeste se tako drao na mene i ja na njega, ali me nikada nije udario...Prebacivala sam mu prepisku, ujutru da krenemo u karantin, negde oko tri, telefon je bio kod mene na stočiću i stigla je samo poruka: "Evo mene, gde si ti?", ne znam ko je ta. Objavili smo tada da ulazimo u Elitu. Celu noć smo se, do ujutru, se svađali - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić