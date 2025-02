Bez dlake na jeziku! Ana Nikolić se prisetila operacije promene pola, Poršelina progovorila o PROPALOJ VERIDBI (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević podigao je Anu Nikolić kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Iznenadilo me je kada sam dobila odobrenje da promenim sva dokumenta i pre same operacije. Ja sam slagala, rekla sam da sam promenila pol, da promenim dokumentaciju, a nisam tada uradila operaciju. Pamtiću dan, 7.12. dan moje operacije. Ja sam živela za taj dan, to mi je bila najveća sreća. Svako duvanje svećice mi je bila ta želja, ta ili nijedna. Jedina sam koja slavi rođendana dva - rekla je Ana.

- Ja sam više bio na onoj strani gde sam imao mnogo problema, od jutra do sutra. Izdvojiću dan kada sam upoznao Anu, taj dan mi je bio prelep. Jedva sam čekao da je vidim, da se upoznamo, da se zbližimo - rekao je Korda.

- Ja bih se vratila u celo svoje detinjstvo. Od Deda Mraza sam želala da dobijem brata ili sestru, u one fontane sam bacala novčić i želela sam to. Nažalost, nisam dobila brata ili sestru rođene, ali je moja tetka, mamina mlađa sestra, rodila mi je brata, koji mi je kao rođeni. Dali su mi da ga izvedem iz porodilišta u kolevci, dao mi je da ga šminkam, da ga lakiram i tako to...Kada sam iz osmog puta položila za vozačku dozvolu, svi su odustali, sećam se, padala je kiša. Pozvala sam taksi, otišla sam sama, bilo je oko osam ujutru, položila sam i od sreće sam peške došla kući - rekla je Sanja.

- Ja ću bukvalno tu moju, sigurno prvu i poslednju veridbu u životu koja se desila pre pet godina. Meni najveća ljubav u životu i moja veridba koja se desila na Kopaoniku. Došao je iz Amerike, ja sam s njegovim roditeljima došla po njega, tu noć smo bili kod njega kući, ujutru smo krenuli za Kopaonik. Trebala sam da učim da skijam i to jutro kada sam otišla da učim da skijam, bio me je blam jer učim sa klincima i klinkama da skijam. Ja sam otišla sama u spa centar, on nije želeo da ide u spa centar. Došli smo u sobu, u sobi me je dočekala neka muzika, naša balada, "My heart will go on", nalazilo se kao od balončića. Na krevetu su bila ona čokoladna jaja u obliku srca, ja sam birala prsten. To je bilo nešto u šta bih se ja u ovog minuta vratila - rekla je Poršelina.

Autor: Nikola Žugić