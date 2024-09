Jovanov: Vučić je lobista samo građana Srbije, razbucaće opoziciju na sednici

Šef poslaničkog kluba SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da je Aleksandar Vučić “lobista samo I isključivo građana Srbije” I dodao da zato I “dobija plebiscitarnu podršku građana na svakim izborima”.

- Panta će da razbuca svaku pitu koja to želi da bude, ja sam u to siguran I nemam nikakve sumnje u to - rekao je Jovanov tokom skupštinskog zasedanja.

On je tako odgovorio na navode poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute koji je komentarisao prethodnu izjavu predsednika Republike Vučića da će, ako dođe na zasedanje parlamenta “razbucati opoziciju kao Panta pitu”.

- Od kad je počela sednica u ponedeljak, on (Ćuta) je krenuo da citira narodnu izreku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će doći u skupštinu I razbucati opoziciju kao Panta pitu. Ćuta sada svaki dan on poziva Panto dođi razbucaj me, biću tvoja pita, hoću da budem pita, Panto dođi hoću da budem pita - uz osmeh je pričao Jovanov obraćajući se Jovanoviću Ćuti.

Kako kaže, Ćuta “izgleda ovde nama želi da predstavi 50 nijansi pite u skupštini Srbije ukoliko bi Panta eventualno došao”.

- To zašto neko vapi da bude ta pita to bi neku drugi trebalo da analiziraju, meni taj mazohistički poriv zaista nije jasan - zaključio je šef poslaničkog SNS.



Autor: Jovana Nerić