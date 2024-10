UJEDINILI SE SVI SRBOMRSCI Đukanović, Čanak, Kandićeva i Kurti na istom zadatku!

Bivšeg predsednika Crne Gore, koji peva „ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije“, odmah podržali najveći protivnici naše zemlje i Aleksandra Vučića

Srbomrsci svih zemalja, ujedinite se! Baš tako nekako izgleda region poslednjih dana. Akteri su stari i dobro poznati, a menja se samo način na koji ispoljavaju mržnju prema našoj zemlji i pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću.

Milo Đukanović, čovek koji je vladao Crnom Gorom 30 godina, a na vlast je došao kao veliki Srbin, pa se kasnije okrenuo za 180 stepeni, lumpovao je u Podgorici slaveći pobedu DPS na lokalnim izborima i pevajući „ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije“. Nije prošlo mnogo, a priključili su mu se ovdašnji mrzitelji.

ISLAMISTI

Pogađate, reč je o tandemu koji je oduševljen Aljbinom Kurtijem, premijerom lažne države Kosovo. Konačno, ovoj grupi, okupljenoj, što bi narod rekao, od zla oca i još gore matere, odmah su se priključili i islamistički mediji iz Sarajeva.

Milo i njegove ustaše, bosanski islamisti i domaći autošovinisti ujedinjeni u mržnji protiv Srba i Srbije. Kako je rekao predsednik Vučić, on i Đukanović dele istu opsesiju.

- Imamo jednu zajedničku opsesiju. I jedan i drugi smo opsednuti Srbijom. Ja je volim, on je mrzi. Oni će da vam kažu: „Ne, ja volim Srbiju Nataše Kandić i Nenada Čanka“, ali ne vole Srbiju 99 odsto onih koji u njoj žive - istakao je Vučić.

Nekadašnji predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i osvedočeni autonomaš Nenad Čanak oglasio se već sutradan, i to na državnoj televiziji BiH, za koju su Srbi genocidni.

- Tačka koju vidim to je da je u Crnoj Gori posle lokalnih izbora u Podgorici i Kotoru došlo do određenih pomaka, do razočarenja u onu litijašku priču od pre nekoliko godina, koja je bila direktno forsirana od strane oficijelnog Beograda - poručio je Čanak.

Ubrzo zatim oglasila se i Nataša Kandić na društvenoj mreži X i još jednom plasirala svoje stalne i mnogo puta ponovljene lažne tvrdnje da su Srbi genocidni.

„Dodela odlikovanja Rusiji u Njujorku zbog toga što nije glasala za rezoluciju o Srebrenici i najava da će Aleksandar Vučić ista odlikovanja dodeliti i drugim državama koje nisu glasale za rezoluciju samo ruže lice Srbije“, napisala je ona.

U PRIŠTINI

Podsetimo, pre otprilike mesec dana Čanak je bio u Prištini kod Kurtija. Tu priliku je zajedno sa Sonjom Biserko, predsednicom Helsinškog odbora za ljudska prava, iskoristio da iznese potpuno izmišljene optužbe protiv Aleksandra Vučića. Kako su nebulozno rekli, otišli su u Prištinu da upozore Kurtija kako Vučić navodno gradi kuće u Raškoj oblasti da bi tamo preselio Srbe sa severa Kosova i Metohije. Da nije jadno ali i opasno, bilo bi smešno.

Hteo da bude glavni na Balkanu

Kako se pisalo ovih dana, Milova opsednutost Srbijom, pored svih razloga zbog kojih mrzi našu zemlju, potiče od činjenice da je hteo da bude neprikosnoveni broj jedan na Balkanu, ponajviše za međunarodne faktore, a onda se toj suludoj ambiciji isprečio Aleksandar Vučić.

- Odatle potiču sve Milove frustracije, mada ne treba zanemariti ni njegovu povezanost sa Radojem Zvicerom i kavačkim klanom. Onog trenutka kada je Vučić presekao poslove tog klana u Srbiji pohapsivši Veljka Belivuka i njegovu grupu, sve se promenilo u odnosu Mila Đukanovića prema Srbiji i njenom predsedniku - objasnio je nedavno sagovornik iz Đukanovićevog okruženja.

Vučić: Delimo istu opsesiju

Govoreći o prostačkom slavlju Mila Đukanovića, predsednik Vučić je rekao da on i bivši predsednik Crne Gore imaju sve različito u njihovim programima, planovima, idejama, ali i da imaju jednu zajedničku opsesiju.

- Opsednuti smo Srbijom. Ja je volim, on je mrzi. I ja ću to nastaviti, on će nastaviti da je mrzi, a ja ću je još više voleti i istovremeno nastaviti da poštujem i volim narod u Crnoj Gori. I Srbe i Crnogorce i sve ostale - naveo je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković