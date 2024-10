VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN VIDEO: Mnoge stvari nismo mogli ni da sanjamo, a danas ostvarujemo velike snove (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će novoizgrađena deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice biti otvorena 24. novembra.

Predsednik Vučić je tokom testiranja pruge specijalnim vozom Nemačkih železnica rekao da će se, kada pruga bude otvorena, stizati od Beograda do Subotice za samo sat i 10 minuta.

Dodao je da će tokom današnjeg testiranja brze pruge voz dostići brzinu od 200 kilometara na sat.

"Imali smo danas tešku diskusiju sa misijom MMF-a, ali smo na dobrom putu. I imaćemo sutra ili prekosutra velike vesti za Srbiju. To je ono čemu smo se nadali decenijama", rekao je predsednik Vučić.

Brza pruga Novi Sad - Subotica velika stvar, za 2 god. Beograd - Budimpešta za 2 sata i 40 minuta

Predsednik Vučić je rekao da je izgradnja brze pruge od Novog Sada do Subotice velika stvar za čitavu Srbiju, kao i da očekuje da će Mađarska svoj deo pruge završiti za dve godine, kada će se od Beograda do Budimpešte putovati dva sata i 40 minuta.

Predsednik Vučić je, tokom test vožnje od Beograda do Subotice rekao da Srbiju, posle povezivanja sa Budimpeštom, očekuje i dalje povezivanje preko Niša do Soluna, kao i do Istanbula, ali da je za to potrebno da se obezbedi novac.

"Izgradnjom ove pruge sve se menja. Povezivanjem sa Budimpeštom očekujemo rast broja turista", rekao je predsednik Vučić.

Govoreći o izgradnji pruge, predsednik Vučić je rekao da je sve rađeno po najvišim standardima, da je pruga izgrađena tako da neće biti buke tokom vožnje i da su stanice na trasi veoma dobro uređene.

Predsednik Vučić je podsetio da su ljudi nekada bili protiv vozova, govorili su da će "gvozdena zmija da uništi šljivike", isto kao što i danas govore, kako je dodao, da ćemo imati "narandžastu kosu zbog litijuma".

Predsednik Vučić je naveo da "sanjamo velike snove" i da ih ostvarujemo.

Autor: Dubravka Bošković