Brnabić: Opozicija poziva na građanski rat, institucije im nisu važne

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se danas, trećeg dana rasprave o predlogu za izmenu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanja u parlamentu čulo ono najvažnije - da opozicija poziva na građanski rat i da joj skupštinska rasprava nije važna.

Reagujući na izlaganje šefa poslaničke grupe Zeleno - levog fronta Radomira Lazovića koji je predstavnicima vlasta rekao da, ako budu "podmetali plaćene lobiste Rio Tinta kao struku, slušaće kuku i motiku", Brnabić je rekla da je sednica sazvana na zahtev opozicije, i da im je, kako je rekla, bukvalno sve dato i da kao predlagači imaju sve vreme ovoga sveta.

"Prvo smo to čuli od ovlašćenog predlagača, sada i od predstavnika opozicije, da kako god da se ovo završi, parlament nije važan, rasprava nije važna, institucije Republike Srbije nisu važne, one za njih mogu i da ne postoje. Nego ćemo se mi razračunavati na ulicama, ustaće kuka i motika i mi ćemo onda da se razračunavamo na ulicama ako se njima slučajno ne svidi kako većina u Narodnoj skupštini glasa", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da je većina u Narodnoj skupštini ona za koju su građani Republike Srbije glasali.

"Za razliku od njih, mi verujemo u institucije, mi verujemo u vladavinu prava i mi verujemo u naše zakone. I još jednom ponavljam, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjema je sasvim jasan, a sve vreme pričamo o jednom projektu. Ako veruju ljudi u svoje argumente, to će se pokazati u studiji o proceni uticaja na životnu sredinu. A onda će studija o proceni uticaja na životnu sredinu reći da ne može da se da dozvola za eksploataciju", rekla je Brnabić.

Ona je ukazala da je sve to pokazatelj da opoziciju institucije ne zanimaju i da žele predpolitičko društvo u kome se međusobno "bijemo i ganjamo po ulicama".

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović rekla je da se u Skupštini Srbije preti neredima, nemirima, blokadama, puteva, pruga i da joj je žao što građani Srbije ne slušaju argumentovanu raspravu.

Kako je rekla, izlaganja treba da budu zasnivami na činjenicama i na podacima koji su sada dostupni, ili da se sačeka da se završe sve studije pa da onda argumentovano pričamo.

"Znači radi se o pretnjama, radi se o pozivu na nasilje javnom, otvorenom, to ste mogli da čujete, apsolutno, dragi građani, možda i pozivu na državni udar. Iako smo čuli da je vlada izvršila državni udar, samo nam nije jasno kako je to moguće vlada protiv same sebe da izvrši državni udar ili pak Ustavni sud. Ali evo ovo što ste sada čuli je upravo poziv na nasilje u ovoj skupštini što je duboko poražavajuće", rekla je ministarka.

Govoreći o vodama koje treba da se koriste za projekat Jadar, ona je rekla da bi se više od 70 odsto potreba za vodom podmirivalo iz sopstvenih izvora, prikupljanjem atmosferskih voda ili dotokom podzemnih voda u rudarske prostorije.

"Projekat Jadar neće uticati na vodosnabdevanje lokalnog stanovništva, jer se većina naselja vodom snabdeva iz gradske vodovodne mreže, koji vodu dobijaju na uzvodnim lokacijama od planiranog projekta", rekla je Đedović Handanović.

Ona je na navode Lazovića da je lobista Rio Tinta, naglasila da nije potpisala nijedno rešenje za taj projekat za dve godine.

Lazović je tvrdio da projekat Jadar nije finansijski opravdan i da će sva zarada od iskopavanja litijuma ići Rio Tintu, a da država Srbija od poreza, rudne rente i drugih taksi može da očekuje "jedva toliko" da namiri infrastrukturne radove koje treba da uradi da bi se otvorio rudnik.

Prema njegovim rečima, multinacionalna kompanija može samo da dođe i da uzme naše rudno bogatstvo, a nama ostavi sve rizike po zivotnu sredinu i zdravlje ljudi tvrdeći da preti opasnost od degradacije zemljišta, uništavanja šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanja stanovništva...

On rekao i da Rio Tinto ima "užasnu istoriju uništavanja" i života i životne sredine u radu širom sveta, ali da ako je Gvineja uspela da se izbori sa Rio Tintom, to će učiniti i Srbija i dodao da ako "budete podmetali plaćene lobiste Rio Tinta kao struku, slušaćete kuku i motiku".

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov poručio je opoziciji da ona stalno kuka o nekakvim kataklizmama koje ne postoje.

"Ajde da vidimo šta su sve najavljivali u prošlosti da će biti kataklizma. Beograd na vodi biće kataklizma, tamo je porozno tlo, sve će da potone, raspadaće se zgrade. I jel se desilo? Nije. Promenada u Novom Sadu, ne može da postoji pašće, propašće, podzemne vode, ne može da funkcioniše. I jel se desilo? Nije. Most u Novom Sadu, opet kataklizma. Pa njima je sve kataklizma", rekao je Jovanov.

