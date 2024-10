Brnabić za Pink: Predlog opozicije ide na ruku Rio Tintu, dobili bi milijarde na arbitraži

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koje je predložila opozicija idu na ruku Rio Tintu jer još nije doneta studija o proceni za zaštitu životne sredine i ta kompanija bi na međunarodnoj arbitraži mogla od Srbije da traži milijarde, a ostala bi i vlasnik zemlje koju je sama kupila.

- Ako pričamo o jednom projektu, pa nije potrebno zbog jednog projekta menjati čitav jedan zakon i zabraniti sve istražne radove za litijum i bor. Sa ovim što traži opozicija, oni faktički lobiraju za Rio Tinto, jer to što traže ide na ruku samo Rio Tintu. I to ljudi to moraju da znaju - istakla je Brnabić za Novo jutro TV Pink.

Kako je rekla, ako bismo isterali Rio Tinto bez studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja pokazuje da taj projekat eventualno ima negativne posledice po životnu sredinu, nebo je granica šta bi Rio Tinto mogao da dobije od Srbije na međunarodnoj arbitraži.

- Zbog čega? Pa zato što su pre 20 godina, isti ti za koje ja danas osnovano sumnjam da i dalje lobiraju za Rio Tinto dali su im sva ta istražna prava. Isti ti su promenili zakon kako bi samo Rio Tinto imao pravo da aplicira za pravo na eksploataciju, ubacili ih 2012. u nacionalnu strategiju o državnom korišćenju prirodnih resursa i dobara. I danas kažu - izbaciti ih. Mi kažemo ok, ako ste sigurni u vaše argumente i sve je tako kao što vi pričate, zašto onda ne date da se završi studija o proceni uticaja na životnu sredinu - kazala je Brnabić.

Istakla je da bi Rio Tinto ako bismo ih isterali, pored milijardu evra koje bi mogli da dobiju od Srbije na međunarodnoj arbitraži, ostali vlasnici zemlje.

- Zato što su zemlju sami kupili od ljudi, mi nismo radili ekspropriaciju. Tako da oni ostaju vlasnici zemlje - pojasnila je premijerka Brnabić.

Autor: Marija Radić