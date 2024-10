Reč je o trećem samitu u tom formatu - prvi je održan u avgustu 2022. u Atini, drugi u februaru ove godine u Tirani, a glavni cilj dubrovačkog sastanka je da se iskaže solidarnost i podrška zemalja Jugoistočne Evrope Ukrajini.

Suorganizator samita zajedno s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je doputovao u Dubrovnik.

Osim Zelenskog i Plenkovića učestvuju i zvaničnici iz regiona među kojima su predsednici, premijeri i ministri spoljih poslova.

- Razgovarali smo o poštovanju principa teritorijalnog integriteta Ukrajine, i na držanje tih principa, nekada odgovara da to poštuje a nekad se udalji. Slučaj Srbije je pravi primer za to, ne mislimo svi isto. Gde i dalje imamo na svojoj strani Povelju UN i Rezoluciji 1244, ali mnogi ne žele toga da se drže, ali važno je da smo uspostavili mir, smatram da je mir neophodno postići, i mislim da je važno što smo razgovarali o evropskom putu svih naših zemalja.

O naoružavanju Hrvatske

Kako je istakao, važno je da se razgovara o svim pitanjima i da se otvori dijalog.

- Ljudi u Srbiji koji budu tu želeli da učestvuju, ja ću ih podržati - dodao je predsednik.

Na pitanje o Rio Tintu, Vučić je rekao da ga to ne zanima.

- Rebalansa hrvatskog budžeta, nemam ništa protiv, imaju pravo da donose sami odluke. Svako se naoružava u skladu sa potrebama, što smatraju da im je važno i ne vidim problem u tome. Niti vidim opasnost od izbijanja sukoba između nas.

O Deklaraciji

- Promenjen je član i podstiču se zemlje da se usklade sa merama EU. Srbija, to je ono što smo izmenili, tri-četiri stvari i to je bila jedna od stvari, Srbija poštuje svoju politiku — slobodna i slobodarska zemlja. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ćemo istovremeno ostati bez uvođenja sankcija Rusiji. To je naša politika - dodao je Vučić.

Kako je dodao, nije hteo da se ekskluzivno piše o vojnoj pomoći, ne smatramo da su bilo kakva rešenja najbolja rešenja. I prihvaćeni su predlozi Republike Srbije.

- Ja stojim ovde pre vama glavom i bradom, i ponosno predstavljam politiku RS koja ne sedi na dve stolice, mi ćemo da vodimo svoju politiku, a vi vodite svoju. Nemojte da nas navodite. Žalimo li se? Molimo se? Očekujemo? Ništa od svega toga. Jedino što želimo da imamo otvoren dijalog i nemam nikakav problem da pričamo i o stvarima iz prošlosti. Čvrsto se držimo te srpske stolice i nismo zainteresovani za druge stolice - dodao je predsednik Srbije.

- Zašto nije bilo reči o Srbiji? Pa valjda zato što svako misli da je vreme da nam očita lekciju, a važno je šta će biti u budućnosti. A ako me pitate šta mislim lično, ja sam siguran da Srbiju i Hrvatsku čekaju bolji odnosi u budućnosti - kaže Vučić.

Vučić kaže da nisu izmenili ključne stvari, dok je fokus samo šta proiziskuje kroz Deklaraciju.

- Nadam se da je Balkan stabilan i da će biti još stabilniji, a hvala Viktoru na podršci i pomoći koju uvek pruža Srbiji - naveo je predsednik.

Autor: Dubravka Bošković