Vjosa Osmani učestvuje na Samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa, koji se održava u Dubrovniku.

Kako Pink.rs saznaje, na Samitu u Dubrovniku Vjosa Osmani pobesnela je i javno pitala kako je moguće da treći put na Samitu u Ukrajini nema stavke o obavezom uvođenju sankcija Rusiji.

Podsetimo, enormnim diplomatskim zalaganjem, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Deklaracije koju treba da potpišu svi učesnici Samita uspeo da izbaci odredbu o obaveznim sankcijama Rusiji.

- Promenjen je član i podstiču se zemlje da se usklade sa merama EU. Srbija, to je ono što smo izmenili, tri-četiri stvari i to je bila jedna od stvari, Srbija poštuje svoju politiku — i nastaviće da vodi nezavisnu, slobodnu i slobodarsku politiku. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ćemo istovremeno ostati bez uvođenja sankcija Rusiji. To je naša politika - rekao je Vučić.

Kako je dodao, nije hteo da se ekskluzivno piše o vojnoj pomoći, ne smatra da su bilo kakva rešenja najbolja rešenja.

- Skoncetrisali smo se na teritorijalni integritet Ukrajine, koji je u skladu sa Poveljom EU — i prihvaćeni su predlozi Republike Srbije.

Autor: Dubravka Bošković