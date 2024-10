Brnabić: Navikli smo se na ugled Srbije na međunarodnoj sceni

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ovom trenutku jedan od političara na međunarodnoj sceni koga svi traže, žele da se s njim sretnu, a da je stalna meta napada medija u regionu zato što je celom regionu poručio da se više neće bogatiti na račun građana Srbije.

"Kao što je pisao hrvatski Jutarnji list: Mi se svi tresemo, svi dolaze, dolaze Zelenski, dolaze oni iz Evropske unije, a svi se tresemo da li će doći Aleksandar Vučić. Kad dođe Aleksandar Vučić, svi smo srećni da dolazi Aleksandar Vučić. Navikli smo se na ugled Srbije i ništa nam više nije tema. Erdogan nije tema, a ja ne mogu da nabrojim gde je sve stigao Aleksandar Vučić u poslednjih sedam dana", rekla je Brnabić na RTV Pink.

Komentarišući napade novinara prilikom učešća Vučića na sastanku inicijative Brdo-Brioni u Tivtu i na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Dubrovniku, Brnabić je rekla da su novinari u Crnoj Gori ostrašćeni mrzitelji i portparoli političkih stranaka.

"Tako je brutalno, nepristojno. Tu novinarstva nema. Isto kao i pojedini novinari opozicionih medija ovde u Srbiji. U Hrvatskoj to nije moglo da se vidi. U Hrvatskoj imate novinare koji postavljaju pitanja koja nisu laka ali to rade na pristojan način", poručila je Brnabić.

Kako je rekla, Aleksandra Vučića vodi ideologija.

"On ima tu viziju, on ima tu energiju. On je njima trn u oko. Da je pustio da oni rade ono što su radili do 2012. godine bilo bi drugačije", smatra Brnabić.





Autor: Dalibor Stankov