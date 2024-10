Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas u Novom jutru kod Jovane Jeremić na Tv Pink da se čeka izveštaj policije kako bi se utvrdio izrok eksplozije u vojnoj fabrici "Sloboda" iz Čačka.

-Najvažnije da ljudi koji su povređeni da se oporave i da se što pre vrate porodicama i poslu -rekao je premijer Miloš Vučević i dodao:

-Tu se radi sa zapaljivim materijalima, nije to rad u poslastičarnici. To je proizvodnja koja koristi supstance koje su opasne i zahtevaju posebnu pažnju. Da ne prejudiciramo šta je uzrok ovog akcidenta, treba da sačekamo izveštaj policije, vojnu policiju, forenziku. Najvažnije da nam ljudi budu dobro. To je visoko rizičan posao. Nadam se da će ljudi biti dobro. Inače, „Slobodan Čačak“ je jako dobro organizovana i jedna od najboljih fabrika namenske industrije sa dobrim asortimanom. Desi se i najiskusnijim radnicima, nažalost -rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić