Došlo je vreme da kažemo istinu o Draganu Miliću i njegovoj priči o listama čekanja: Dr Perišić razobličio niškog kardiohirurga

Direktor UKC Niš Zoran Perišić odgovorio je Direktor Klinike za kardiohirurgiju u Nišu Draganu Miliću povodom optužbi da je za liste čekanja kriv ministar Zlatibor Lončar.

Između ostalog dr Perišić je rekao:

- Došlo je vreme da kažemo istinu o Draganu Miliću i njegovoj priči o listama čekanja. Ovo je istina koju građani Srbije moraju da znaju u odnosu na njegove politikanske nastupe - rekao je Perišić i dodao:

- Sa dve operacione sale i šest kardihirurga i kompletno obučenim timovima za intervenciju rezultati rada dr Milića su sledeći - za 252 radna dana urađene su 282 kardiohirurške intervencije. Dakle, u zgradi koju je izgradila država Srbija, opremila je najsavremenijom opremom država Srbija, sa kadrom u čije školovanje i usavršavanje je država Srbija uložila svoja sredstva, rukovodilac ove ustanove dr Milić ostvaruje jedva jedva jednu operaciju dnevno! Šta se za to vreme dešava u drugoj operacionoj sali, sta se radi osim jedne operacije dnevno u celoj klinici za koju se lobira da postane Institut? Neka se raspita dr Milić koliko dnevno i koliko zahtevnih imaju operacija Institut Dedinje i i Institut Kamenica dok on obavlja jednu dnevno u dve operacione sale sa šest obučenih kardiohirurga i kompletnim timovima! To je, definitivno, poslednji čovek u zdravstvu koji sme da se oglašava po pitanju lista čekanja, jer on ni u redovnom radu ne može da postigne ono za šta je plaćen od građana Srbije. Sve ostalo se svodi na jeftino politikanstvo - poručio je dr Zoran Perišić.

Autor: Iva Besarabić