Ministar Lončar sa direktorima zdravstvenih ustanova: Uskoro poseban program operacija za svaku ustanovu

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar razgovarao je danas sa rukovodiocima svih zdravstvenih ustanova u Srbiji u kojima se obavljaju operativne procedure za koje postoje liste čekanja.

Tom prilikom, detaljno je analizirano koliko svaka ustanova trenutno obavlja operacija, kao i okolnosti zbog kojih taj broj nije veći, a poseban akcenat dat je potrebama i načinima na koji se broj operacija može povećati, i time se liste čekanja značajno redukovati, odnosno ukinuti.

Ministar Lončar je tokom sastanka bio vidno nezadovoljan brojem operacija koje se izvode u pojedinim zdravstvenim ustanovama, naročito u onim najvećim i najopremljenijim bolnicama i klinikama.

„Moram još jednom da vas upozorim, država je odlučna da se liste čekanja smanje i konačno ukinu. I tu neće biti pardona. Nedopustivo je da Klinički centar Srbije sada radi samo 6 operacija kuka i kolena dnevno, a toliko najmodernijih operacionih sala i najbolje opreme i aparata smo obezbedili za tu ustanovu. Ili Banjica, KC Niš, gde je takođe nedopustivo mali broj operacija. To nećemo tolerisati, i to se mora odmah promeniti. Imate svu podršku Ministarstva zdravlja, cele države, sve što treba dodatno od opreme, od aparata, sve ćemo nabaviti, ali mora više da se radi. Napravićemo poseban prgram operacija, za svaku ustanovu, sa dnevnim i nedeljnim brojem operacija koje objektivno mogu da se urade, i to apsolutno mora biti realizovano“ istakao je Lončar.

Ministar Lončar je istakao da će broj urađenih operacija, u svakoj ustanovi, biti istaknut u realnom vremenu na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zdravlja, kako bi i građani imali uvid u to kako se i koliko radi.

Naglasio i to da će svaki vid dodatnog angažovanja zdravstvenih radnika koji budu učestvovali u realizaciji ovog programa, svih lekara, medicinskih sestara i tehničara, instrumentarki i ostalog osoblja biti dodatno plaćen.

Autor: Aleksandra Aras