INTERVJU MILENKO JOVANOV, ŠEF POSLANIČKE GRUPE SNS: Ćuta po Skupštini baulja kao utvara!

Opozicija pokušava ulicom da dođe na vlast, ali od toga nema ništa jer je Srbija ozbiljna država. Ovo, na početku intervjua za naš list, naglašava Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije.

Novi DSS je tražio sednicu o Kosovu i Metohiji, još nije poznato da li će je biti. Smatrate li vi da treba?

- Mi ćemo u svakom slučaju imati razgovor o KiM budući da je i Vlada predložila konkretne mere pomoći za srpski narod u južnoj pokrajini, tako da će biti prilike da razgovaramo. Da li će i kada biti održana ova sednica videćemo, iz prostog razloga što je i Novi DSS poslovnički pogrešio sve što je mogao da pogreši. Tražili su tu sednicu eksplicitno u vanrednom zasedanju, a mi se nalazimo u redovnom.

Opozicija navodi da toj sednici treba da prisustvuje i predsednik Vučić, da se čuje šta je sve potpisano.

- I sam sam bio bar na pet sednica na temu KiM kojima je prisustvovao predsednik Vučić i na svakoj je krajnje otvoreno govorio šta je politika naše zemlje i šta je ono što je za Srbiju prihvatljivo, a šta je neprihvatljivo. Ono što smo, s druge strane, imali prilike da čujemo jesu iste fraze koje je opozicija ponavljala unedogled i to je njihov trik. Oni predstave javnosti kako će da postave neka pitanja koja nikad nisu postavili, a kad se desi sednica, kao ova koja je bila na temu litijuma, ponove se stvari koje su izrečene milion puta u svim medijima.

Da li posle onog što je bilo na sednici oko litijuma imaju kredibilitet da traže bilo šta?

- Građani su u direktnom prenosu videli koliko su oni ozbiljni. Da analiziramo tu sednicu, tražilo ju je 86 poslanika, 86 ljudi imenom i prezimenom potpisalo je zahtev za održavanje sednice i predložilo akt izmene i dopune zakona. Želeli su dve tačke dnevnog reda, a posle desetak dana su utvrdili da su jednu tačku dnevnog reda zaboravili i to niko od tih 86 potpisnika, među kojima su sve sami lideri i najumnije glave opozicije, nije primetio! Dalje, od 86 poslanika koji su potpisali zahtev za sednicu, oni su prvog dana u sali imali tek sedamdesetak poslanika. Naterali smo ih da se skupe jer nema smisla da sednici ne prisustvuju ni oni koji su je tražili, a onda smo im tek dali kvorum. Sutradan se isto ponovilo. Po poslovniku, prvog radnog dana treba 126 poslanika da bi počela sednica i oni to ne mogu da urade bez nas, ali sledećeg radnog dana im nije trebao niko jer za početak sednice treba 83 poslanika, a oni ni to nisu imali, iako ih je 86 tražilo sednicu! Na kraju, za taj njihov predlog su glasala 84 poslanika, što je opet manje od onog broja koji je tražio sednicu.

Njihova glavna argumentacija je bila da ste vi iz SNS lobisti za "Rio Tinto".

- Ne znam za šta bi nas "Rio Tinto" angažovao da lobiramo jer su im oni već sve dali. "Rio Tinto" je osnovao kompaniju "Rio Sava" 2001, predsednik Vlade je tada bio Zoran Đindić. Zakon, kojim se povezuju istražna i prava za eksploataciju, usvaja se 2006. u vreme prve Vlade Vojislava Koštunice i time se uvodi da samo onaj ko istražuje može kasnije i da eksploatiše rudu, a ne da se raspisuje tender kad se nađe ruda, pa da se odluči kome će se omogućiti eksploatacija. Dalje, to se 2011. ponovo potvrđuje i, na primer, Srđan Milivojević, koji nas je najglasnije nazivao lobistima "Rio Tinta", glasao je te 2011. za to. Da ne pričam o istražnim poljima koja su im davali, dozvolama i ostalom...

Nekad se stiče utisak da je ulica malo prešla u parlament. Uvrede, ponašanje Aleksandra Jovanovića Ćute...

- To se poslovnički reguliše. On dobija opomene, mi ga kaznimo, on posle kuka, ali nastavi da se ponaša isto. I ne samo tu. Čovek prekida konferencije za medije, ko god govori, on se tu pojavi, baulja po hodnicima, kao duh neki, utvara. Samo se pojavi, dobacuje, otima mikrofon, kao pijani ujak na svadbi kad uhvati mikrofon, pa neće da pusti. Imali smo kolegijum gde sam postavio pitanje tih konferencija za medije, da mi se objasni da li je sad pravilo da možemo jedni drugima da prekidamo konferencije ili je to incident, i predstavnici svih stranaka su se ogradili od takvog ponašanja. Niko, bar ne javno, ne podržava Aleksandra Jovanovića u njegovom divljanju. Ipak, Skupština nije naučni skup akademije nauka na kome ćemo mi reč po reč da debatujemo i analiziramo neke stvari. Ona je nešto drugo, politička arena, recimo. I to je tako svuda, a ne samo u Srbiji.

Vučić je i na mom slučaju pokazao svu svoju veličinu

Opozicija vam prebacuje šta ste ranije govorili o Vučiću, pitaju da li ste onda govorili istinu ili sada.

- Izjasniću se onog momenta kad budu citirali ono što sam rekao, a ne da citiraju šta je jedan od njihovih portala Direktno rekao da sam ja rekao.

Hoćete da kažete da vi nikad ništa niste kritikovali?

- Ne kažem to, već da ću njima odgovoriti kad budu citirali šta sam rekao, u kojoj emisiji, kontekst... Nikad nisam krio da sam od 2001. do 2015. bio član DSS. I kada sam govorio tada kao opozicionar u odnosu na predsednika Vučića i Vladu koju je tada vodio, ja sam govorio načelno i koristio političke argumente. Za razliku od njih, ja mu nikad nisam pomenuo i vređao oca, majku, brata, decu niti sam bilo šta uvredljivo rekao o njemu lično, upućivao pretnje... S druge strane, sve to što sam govorio je dobro znao i predsednik Vučić i to pokazuje njegovu veličinu. Prvo, zato što je prihvatio nekoga ko ga je kritikovao i dao mu ogromno poverenje, a drugo, pokazao je razliku u odnosu na njih koji su svakoga ko se ne slaže s njima izbacivali iz svojih stranaka, brisali iz evidencije članova i slično. Evo, sad su izbacili čoveka iz poslaničkog kluba, pazite, na telefonskoj sednici Glavnog odbora Aleksićeve stranke jer se usudio da pita zašto nisu stavili i KiM kao tačku dnevnog reda. Na kraju krajeva, i da time zaključim odgovor na ovu temu, pokazalo se da ja nisam bio u pravu jer je politika predsednika Vučića svojim rezultatima pokazala da je izdržala test vremena, dok moja kritika nije.

Novi pozivi na blokade pokazuju njihovu nemoć

Šta kažete na blokade koje sad najavljuju? Nije prošao zakon i zovu na ulicu.

- To pokazuje njihovu nemoć, ali i da nikad nisu želeli da institucije ove zemlje odlučuju o bilo čemu. Oni traže izbore, izgube ih i hajmo na ulicu. Traže skupštinsku raspravu, budu poraženi, odmah pozivaju na ulicu i blokade. Oni pokušavaju ulicom da dođu do promene vlasti I to je suština svega. Ali Srbija je stabilna i ozbiljna država i od ta posla nema ništa.

Autor: Iva Besarabić