Đilas u Šolakovim medijima pokazao šta bi napravio od Srbije da može: Izolovanu, brutalnu diktaturu, u kojoj se on i njegovi pajtosi neumereno bogate!

Tajkun i lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas objavio je tekst u mediju koji se nalazi u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka u kom najstrašnije napada Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

U tekstu, pod maskom brige za Srbiju i narod Srbije, a zapravo punom mržnje prema uspesima Srbije i prepunom ličnog nezadovoljstva što je njegova slavina, “državna kasa”, sada u sigurnim rukama i što radi u korist naroda, a ne u korist Draganovih džepova i džepova brata Gojka i tajkuna i kriminalca Šolaka, Đilas je između ostalog pokazao i kako bi da vodi diolomatiju Srbije, kada bi se on i Marinika, ne daj Bože, dokopali vlasti opet.

Osim što bi Marinika proglasila zvanično Srbe za genocidan narod, što bi se odrekla Republike Srpske i zaboravila na našu braću u Crnoj Gori, Đilas bi podigao lestvicu na viši nivo mržnje prema svojoj zemlji.

Naime, dok predsednik Vučić veoma uspešno, nadljudskim naporima, u vreme brojnih neprijateljstava i ratova, dakle veoma uspešno balansira između istoka i zapada, dok sarađuje uspešno sa SVIM velikim silama, na čemu mu priznanje odaje celokupna međunarodna javnost i dok sve to radi u korist našeg naroda, dovlačeći u našu zemlju investitore, novac za infrastrukturu, za nova radna mesta, dok najveće međunarodne manifestacije hrle u Srbiju, Đilas, ostrašćeno mrzeći svoju zemlju, jer više ne može da je pljačka, poručuje nam sledeće:

- Ne valja nam Putin, ni njegova Rusija, ne valja Si Đipiing, ne valja Makron, ne valja Bin Zajed, ne valja EU, ne valja Amerika. Treba Srbiju da totalno izolujemo i da od nje napravimo jednu ograđenu, nikome privlačnu livadu, u kojoj će nas Đilas, Marinika i Šolak opet sisati kao ovce! Dok su mu puna usta priča o diktaturi koje u Srbiji nema, jer je Srbija najotvorenija i najdemokratskija zemlja na kontinentu, dok su mu puna prica o tome kako bi on tu “lažnu diktaturu” demokratizovao, bio je dovoljan jedan vrlo glup, ali istovremeno i veoma iskren tekst, koji je Đilas napisao na portalu svog pajtosa kriminalca Dragana Šolaka, pa da shvatimo da zapravo Đilas želi da on i njegova klika upravo to naprave od Srbije kada bi došli na vlast, jednu izolovanu, brutalnu diktaturu, u kojoj se on i njegovi pajtosi neumereno bogate, kako su to radili i pre dvanaest godina.