VUČIĆ OBJAVIO SLIKU SA RODITELJIMA, PA POSLAO PORUKU POLITIČKIM GUBITNICIMA: Majke su svetinja u koju nikada neću da diram, a vi kako hoćete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu fotografijom iz Predsedništva Srbije.

"Majka i otac su me prvi put zajedno posetili u zgradi Predsedništva Srbije. Zahvalan sam im za svu brigu i ljubav koju su bratu i meni poklonili, kao i našoj deci. Mi Vučići ne umemo dovoljno otvoreno da pokazujemo emocije, ali smo uvek zajedno i to niko ne može da nam oduzme. Poslednjih dana, po već oprobanom receptu, kada ne znaju kako da pobede one koji su uspešniji od njih, moji politički protivnici su krivca pronašli u mojoj majci Angelini. Opet su koristili najodvratnije i reči i laži, sve praveći se kako to čini samo jedan od njih, a to je baš onaj kojeg su svi tako zdušno podržavali u svakoj izjavi protiv moje porodice.

P. S. Moja poruka političkim gubitnicima je da su za mene njihove porodice i njihove majke svetinja u koju nikada neću da diram, a vi, kako hoćete... pobediću vas, svakako!", napisano je u opisu fotografije na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

