Vučić: Da priznamo Kosovo i uvedemo sankcije RUS bili bismo odmah u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne može da se složi sa ocenom da su evrointegracije u Srbiji "zaglavljene", ali da može da kaže da idu sporo, i naglasio da bi Srbija, kada bi priznala nezavisnost tzv. Kosova i uvela sankcije Rusiji bila odmah primljena u EU.

"Da, ide sporo ... I kad god biste pomislili da je to zbog pravnog sistema, vladavine prava ili ne znam čega, reći ću vam da nije. Da priznamo nezavisno Kosovo i da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, sutra bismo bili članice Europske unije, odmah", rekao je predsednik i naglasio da bismo bili u EU odmah po hitnom postupku i da bismo bili "najbolja zemlja na svetu".

Vučić je to rekao gostujući na Javnom servisu na pitanje o evrointegracijama uz konstataciju da prosečan građanin može da misli da smo "zaglavljeni" i da se već dugo ne primećuje pomak, te da li će tu poruku preneti i predsednici EK Ursuli fon der Lajen kada dođe u Beograd.

Na konstataciju da ćemo imati i registraciju putovanja, što imaju i Britanci, predsednik Vučić je ocenio da to sa registracijom nije mnogo pametno.

"Nije to za nas, to je za sve da ljudi ne pomisle da je to za Srbiju napravljeno. Nije, to je za sve sa Zapadnog Balkana i za sve druge. A to je toliko glupo da nemam reči. I svi u Evropi misle da je to glupo", naveo je Vučić i dodao da je neko moćan u Evropi odlučio da to uvede.

Predsednik je podsetio i na situaciju sa referendumom u Moldaviji.

"Zamislite da je tako u našoj zemlji bilo glasanje da bude 12 odsto protiv nečega, a onda tokom noći, kada stižu glasovi iz dijaspore, okrene se i bude 0,3 odsto za onu drugu stranu koja njima odgovora. I sve je u redu, a ovde kad pobedite sa 40 odsto razlike, valjda im ništa nije u redu", primetio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov