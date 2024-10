Antonijević za Pink iz Amerike: Bjelogrlić je nasilnik, svi su to videli

Glumac Dragan Bjelogrlić osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine u niškom hotelu.

U emisiju 'Hit tvit' na TV Pink večeras se uključio Antonijević iz Amerike rekavši da je zadovoljan presudom, jer je sud utvrdio postojanje krivičnog dela.

- Važno je da se sve razgrnulo, kompletan snimak je pregledan, on me je iznenada napao, dok sam bio okrenut na drugu stranu, nisam mogao ni da ustanem, odbio je i da mi se izvini. On i brat imaju istoriju prebijanja kolega, to svi znaju, ljudi nisu smeli da pričaju, važno je da ta maska spadne i to je to - kazao je Antonijević.

Kako je naveo, Bjelogrlić je nasilnik, svi su to videli, a on je otišao i na protest protiv nasiljai ronio glumačke suze.

- Ja znam ko je i šta je - kazao je Antonijević i dodao da je sve bilo zloupotrebljeno.

Autor: Pink.rs