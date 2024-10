BJELOGRLIĆU IZREČENA PRESUDA! Antonijević za Pink: Svi su mu krivi i država i vlast samo nije on kriv, što je izvršio to krivično delo (VIDEO)

Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine u niškom hotelu "Ambasador". Na ovu presudu tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe.

Reditelj Predrag Gaga Antonijević rekao je za Televiziju Pink, nakon izricanja presude da je, umesto da prihvati odgovornost za svoje krivično delo, Bjelogrlić pokušao od toga da napravi političku karijeru.

- Bitno je da je sud utvrdio da postoji krivično delo pošto je Bjelogrlić sve vreme obmanjivao javnost raznoraznim lažima, kao to da sam ja njemu dobacivao, što nisam, to ćete videti u obrazloženju presude, pa onda da fale neka dva minuta, ne fale nikakva dva minuta ničega nego fali njemu obraza- rekao je Antonijević za Pink i nadovezao se:

- Ono što je najružnije on je u tužilaštvu kao priznao delo, pa je na sudu rekao da nije kriv i nikad nije hteo da mi se izvini, čak je i sudu rekao da neće to uraditi i da će ga istorija slaviti jer je pretukao mene kao slugu režima, tako me je nazivao. Jednostavno svi su mu krivi i država i vlast samo nije on kriv, što je izvršio to krivično delo- rekao je Antonijević.



- Kod nas postoji jedan čudan običaj, kad u selu uhvate jajaru kako krade jaja ispod tuđih kokošaka, njemu je država kriva- zaključio je Antonijević.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Jovana Nerić