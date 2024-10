Vesić: Izgradnjom infrastrukturnih objekata podižemo BDP, povezujemo se sa susedima

Odluka da se Srbija razvija kroz izgradnju infrastrukture doneta je zato što smo smatrali da je to način da se borimo protiv ekonomske krize, a svaki dinar uložen u infrastrukturu se vraća kroz veći bruto domaći proizvod, rekao je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

"Za razliku od Vlade Srbije iz vremena krize 2008. godine koja se odlučila za stezanje kaiša, mi smo se odlučili za investicije u infrastrukturu i da je to način na koji ćemo se boriti protiv ekonomske krize. Mi smo u budžetu za 2023. godinu imali 3,8 milijardi evra za ulaganje u infrastrukturu, ne samo u okviru mog ministarstva, već i u okviru drugih ministarstva. U budžetu za ovu godinu su četiri milijarde evra, a u budžetu za sledeću godinu neće biti manje od te sume", rekao je on govoreći na 24. Beogradskom ekonomskom forumu.

Kao važan razlog za izgradnju infrastrukture naveo je povezivanje sa susedima čime se, kako je rekao, naša zemlja čini konkurentnijim.

Navodeći radove koji su u toku a kojim se Srbija bolje povezuje sa drugim zemljama, rekao je da će se Srbija sa Mađarskom povezati brzom prugom već do kraja novembra.

"Oni će svoju brzu prugu završiti do kraja sledeće godine i u 2026. godini iz Beograda do Budimpešte će se putovati dva sata i 45 minuta. Mi ćemo onda, pre nego što pustimo brzu prugu, potpisati zajedničku izjavu sa Mađarskom, Severnom Makedonijom i Grčkom o izgradnji brze pruge između Budimpešte i Patre u Grčkoj", rekao je on.

Dodao je da počinje i gradnja 230 kilometara pruge prema Nišu, za šta je obezbeđen novac i veliki grant Evropske unije od 610 miliona evra, a ukupna vrednost je 2,75 milijardi evra. Naveo je da se priprema i izgradnja 135 kilometara pruge prema Severnoj Makedoniji i da će kada se završi grčki projekat i povezivanje od Skoplja prema Grčko-Severnoj Makedonskoj granici, postojati preko 1.638 kilometara brze pruge od Budimpešte, pa sve do Patra u Grčkoj.

Prema njegovim rečima sa prugama koje se grade kod nas, u Bugarskoj, Turskoj i koje će biti povezane sva železnička veza između Azije i Evrope ići će preko Srbije.

"To nama daje jednu potpuno novu dimenziju i nove uslove za rast bruto domaćeg proizvoda", rekao je Vesić.

Dodao je da se saobraćajnicom Osmeh Srbije radi i na povezivanju sa Rumunijom i Mađarskom, a rekonstrukcijom pruge Beograd-Vršac-Rumunska granica, kao i mostom kod Bele Crkve na Dunacu sa Rumunijom.

Prema njegovim rečima radi se i na povezivanju sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom. "U petak putujem u Crnu Goru da potpišemo zajedničko pismo o rekonstrukciji pruge Beograd-Bar", rekao je Vesić.

Naveo je da je završen i projekat pruge Beograd-Šid, čime Srbija može jednog dana, kada odluče Hrvatska i Slovenija, da bude bolje povezana i sa njiima, pri čemu je, kako je rekao Slovenija već rekla da je "za" dok Hrvatska tek treba da se odluči za gradnju te brze pruge.

"Mi smo sve svoje projekte završili i povezani smo sa susedima. To Srbiji daje centralno mesto u ovom delu Evrope, veću mobilnost radne snage i to je nešto što znači bolji život za sve ljude. Tamo gde je izgrađen put, tamo se svaka lokalna zajednica bolje razvija, tu imate razvoj turizma, razvoj lokalnih biznisa, mogućnost za veći životni standard", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje koji je njemu najdraži infrastrukturni projekat, rekao je da su to brze pruge, čijom izgradnjom Srbija pravi veliki tehnološki napredak.

