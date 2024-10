VEĆ VIĐENO! Tadić se švrćka se po Brazilu isto kao i kad je bio u Rumuniji kada su Albanci palili KiM! (VIDEO)

Bivši predsednik Srbije i ljuti opozicionar Boris Tadić uživa i švrćka se po Brazilu za sve pare što nije ništa čudno s obzirom da je išao i po Rumuniji kada su šiptari palili srpske svetinje na Kosovu i Metohiji.

Tadić je na društvenoj mreži Instagram podelio slike i snimke sa plaže i iz helikoptera kako se provodi po Brazilu za sve pare.

- Spektakularni Rio i Brazil za koji s pravom kažu da svojom kulturom, politikom, istorijom i maštom i nije zemlja, već kontinent. I naravno fudbalom, koji na svojevrstan način odražava stanje i dušu jednog društva. Brazil to svakako potvrđuje - napisao je Tadić.

Ovo nije ništa čudno s obzirom da se Tadić švrćkao i po Rumuniji kad su šiptari palili srpsko Kosovo tvrdeći da je samo malo "skoknuo" do Baseskua, a kamoli da sada ne luduje po Brazilima!

- Moj posao u Ujedinjenim nacijama je da lobiram za srpsku stvar, kao što sam onog dana kada je proglašena nezavisnost ja to radio sa Baseskuom u Rumuniji i vratio se istog dana da sprečavam paljenje ambasada. Moj posao je da se borim tamo gde treba da se borite. Nismo se mogli boriti protiv proglašene nezavisnosti Kosova okruženih stotinu hiljada naših pristalica - rekao je Tadić, a na pitanje šta je radio u Rumuniji, opozicionar je rekao:

- Razgovarao sam o Baseskuom. On mi je rekao "Borise, ja hoću da pokrenem ovu akciju". On me zvao telefonom, kaže "ja hoću da pokrenem akciju u Evropskoj uniji". Ja kažem "šta ti je ideja", kaže "pogledaj, sve ove odluke su potpuno katastrofalne. Imamo ovog trenutka pet zemalja članica, al'hajde da razgovaramo sa nekima koji se lome ovog trenutka. Ja to mogu da uradim umesto tebe. Hajde da napravim operativni plan - istakao je Tadić.

- Ja sam otišao kod njega, bio dva sata tamo, vratio se iste večeri dok su trajale demonstracije u Beogradu i naložio protivterorističkoj jedinici, kroz Savet za nacionalnu bezbednost, zaštitu ambasada jer su me zvali nemački ambasador i drugi ambasadori da se nalaze na krovu svojih ambasada. Slom, totalna katastrofa! Ne brani se Kosovo time što se guraju klinci da da isprže breneri u američkoj ambasadi koji su tu postavljeni kao sistem odbrambene moći na teritoriji američke države Što znači američka ambasadam al to sada nije bitno... - rekao je Tadić.