Premijer Vučević iz Šangaja: Nikad neću biti deo ove potencijalne anti-kineske histerije koje se isto namećuje (VIDEO)

Premijer Srbije Miloš Vučević obratio se iz Šangaja.

- Narodna Republika Kina podržava Srbiju uvek i na svim mestima, posebno onim najosetljivijim pitanjima, posebno po pitanju Kosova i Metohije. Srbija ima identičan stav u odnosu na Kinu, da mi priznamo jednu Kinu, jedinstvenu Kinu, da priznamo jednu vladu, vladu u Pekingu, što je za Kinu vrlo bitno, da priznamo Narodnu Republiku Kinu u odnosu na Tajvan i jedno od najosetljivijih geopolitičkih pitanja, ne samo pacifičkog dela sveta, nego čitavog čovečanstva. I zahvalni smo Kini, Narodnoj Republici Kini na odnosu i na podršci prilikom glasanja o rezoluciji o Srebrenici, što nije tipično za kinesku diplomatiju, vrlo otvorenog i jasnog stava, šta misle o tome.Ta politička podrška ili politički odnos je preduslov ili noseći stub svega onoga što se dalje razvija, onda saradnja u oblasti ekonomije i infrastrukture - naveo je Vučević.

Poseta kineskih kompanija Srbiji i potencijali za investicije

- Radujem se, naravno, u susretu s premijerom Kine i nadam se da ćemo imati dobar razgovor sutra na Šangaju. A danas smo potpisali memorandum o razumevanju sa kompanijom Mint Grup, kompanijom koja ima dve fabrike u Srbiji, u Loznici i Šapcu. Da, vi ste bili sa mnom, i vi, predstavnici medija, da vidite o kakvoj se kompaniji radi, potpuno automatizovano, robotizovano, iz 22. veka, što se bar mene tiče, koja radi za najveće nemačke, japanske proizvođače automobila, i njihova želja je da dođu s novim mestima, spominju se Beograd, Inđija, i čitav niz objekata koje bi oni gradili, fabričkih, ali i stambenih, inače privatna kompanija kineska - rekao je.

Nameće se anti-kineska histerija

- Nikad neću biti deo ove potencijalne anti-kineske histerije koje se isto namećuje. Sad je krenula histerija, naravno geopolitički, politički, potkovana da sada pohapsimo sve kineske kompanije i predstavnike kompanija, da im zabranimo da radimo. Ne znamo ni ko je šta radio, ni da li je rađeno, ni da li su to rezultati 1964 ili 2022 ili 2024. - rekao je.

- Ovo je ozbiljna opomena svima, pre svega onima koji se bave tom profesijom, da mora da se češće vrši kontrola nadzora na svim objektima. Čak ste i u hrvatskim medijima mogli da vidite, neko od njihovih inženjera rekao da to može da se desi i u Hrvatskoj, zato što su mnogi objekti građeni u istom periodu, kao što je građena i železnička stanica u Novom Sadu. Ali ne možete u atmosferi hajke i traženja nečije glave da se prilazi kao žrtva, ne možete racionalno prilaziti. Nema osnova za racionalna pričanja. Ako se traže nečije glave da bi se umirila svetina, onda to nije pitanje odgovornosti, to je pitanje hajke. - dodao je.

" Nije vreme za političke odgovore. Biće vremena"

- Nije vreme za političke odgovore. Biće vremena. Dani žalosti su u Vojvodini. Jeste tragedija. Skandalozno je da neko nazove ovo ubistvo. Morate biti monstrum da kažete da je neko ubio te ljude. Ali ne mogu sprečiti da i neko tako razmišlja, nažalost. A biće vremena i za političke diskusije, političke odgovore. I neće od toga kakva se, nažalost, klima pravi od strane nekih koji su uvek sve prisutni na svakoj srpskoj nesreći. Uvek. Po pravilu, to su njihovi prvi, kao crni gavrani. Uvek. To je sve što mogu da vam kažem. - izjavio je premijer.

O istrazi

- Ona je, naravno, u rukama višeg javnog tužilaštva i policijske uprave, a to su policije. I koliko sam ja, i dok sam bio u Srbiji, i ovde u Kini dobio objašnjenje, krenuli su s saslušanjem, odnosno uzimanjem izjava, od svih onih koje u onom trenutku tužilaštvo, da kažem, vidi u tom lancu odlučivanja i donošenja odluka koje se tiču i rekonstrukcije miliradova na Železničkoj stanici. Mnogo toga je nepoznato u ovom trenutku, i mora se reći istina, niko ne raspolaže svim podacima, pošto zaista je to vrlo kompleksno pitanje, da li je rađeno nešto, nije rađeno, ako jeste, kada je rađeno i šta je rađeno. Govorimo o celoj Železničkoj stanici, a zatim kako je došlo do te nesreće, šta se desilo, kako je moguće da ta konstrukcija popustila, kako je moguće da je tako jedan put popustila. To su mnoge, mnoge dileme i mislim da ste i vi i celokupna javna Srbija mogli da vidite i u ovih 24 časa, već da ne pogrešim vremenski, mnogo oprečnih mišljenja od ljudi same struke, što je dodatno, ja neću reći komplikovano, ali svakako usložnjava na procesu utvrđivanja šta se desilo. - rekao je on.

- Dozvolimo da oni koji su pozvani da pomognu kao građevinski eksperti, kažu šta se desilo i s aspekta eventualnih propusta ili propusta. Ne govorimo o njihovoj, nije pitanje krivične odgovornosti, nego je pitanje tehničko-tehnološko, šta se desilo i kako je moglo do toga da dođe i da li je bilo građevinskih inženjerskih tehničkih propusta. Završeno je ono tužilaštvo i policija, kao što smo rekli, radi pitanje krivične odgovornosti. Što se tiče političke odgovornosti, ona mora da postoji. Ona nije sporna. Ja sam i malo prepričao sa predsednikom Republike i sinoć, ne znam ni po kom vremenu, kasno sinoć, po srpskom vremenu, smo se čuli, to uopšte nije upitno, samo što ćemo tu odluku doneti hladne glave i racionalno, a ne nošeni brojem tvitova ili nekih objava na društvenim mrežama i lepljenja plakata, nego za tu odluku od koje se ne beži i neće se bežati, niti se može pobeći, ona će biti rezultat odgovornog političkog razgovora i objektivnog sagledavanja - dodao je.

Premijer je dao poslednje informacije u vezi sa nesrećom koja se dogodila u Novom Sadu.

- Mislim da je najvažnije da prvo razumemo bol porodica onih koji su stradali, da dozvolimo da ono što je deo običaja u našem narodu, deo kulture, a to je da porodica može da sahrani na miru. To je stvar elementarne kulture - rekao je.

Autor: Marija Radić