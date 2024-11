VESIĆEVA OSTAVKA NE SME BITI JEDINA! Premijer Vučević: Očekujem da u narednim danima još neki ljudi urade isto

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da niko nije narod "ohladio" kao što su predstavnici opozicije uradili prethodnih dana, sa porukama i nasiljem.

"Neće ljudi to. Oni hoće da krivci budu kažnjeni, da budu politički odgovorni, da čuju kako se to desilo. Da li se to desilo nečijim činjenjem ili nečinjenjem. Tužilaštvo će u naredna dva, tri dana moći da izaće za prvom nekom objedinjenom informacijom. Siguran sam da će neko odgovarati. Dajte da dobijemo odgovor za to", naveo je Vučević.

Govoreći o moralnoj odgovornosti, Vučević kaže:

"Svi smo moralno odgovorni. Ministar Vesić je preuzeo na sebe odgovornost za resor za koji je bio nadležan. To ne sme biti jedina ostavka. Očekujem da u narednim danima još neki ljudi daju ostavke. To bi bilo dobro i lekovito. Dani koji su pred nama su dani kada budemo videli konkretne poteze. Razgovarao sam sa njima i razgovaraću. Ministru Vesiću sam zahvalan, to je primer kako odgovoran čovek postupa".

