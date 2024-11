Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom današnjeg obraćanja javnosti iz Palate Srbija komentarisao je pobedu Donalda Trampa na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na pitanje da prokomentariše Trampovu pobedu i kakve su njegove procene, Vučić je rekao da je jutros čestitao pobedu Donaldu Trampu.

- Ili prvi ili među prvima u svetu. Možda je to uradio samo australijski premijer. Pričao sam i sa ljudima iz njegovog najbližeg okruženja. Drugačija su raspoloženja u različitim zemljama. U Evropi su se najviše nadali pobedi Kamale Haris, a u Srbiji su se svi nadali u pobedu Donalda Trampa, zbog događaja iz 1999. godine. Mnogi su za njega govorili da je đavo, a sada će da im liči na anđela, pa će i krila da mu docrtavaju - rekao je on.

Ističe da je ovo nešto povoljnija situacija za nas, da će se naš glas bolje čuti, ali da neće biti tektonskih promena u politici prema Srbiji.

- Meni je važno što je on poslovni čovek, i verujem da će naši odnosi biti još bolji. Što se tiče globalnog uticaja, očekujem da će Tramp pokušati da napravi mir u Ukrajini. Verujem da reč mir neće više biti tako omražena u svetu. Do juče ste slušali da će pobediti ovaj ili onaj. Uveren sam da će američki predsednik, i to znam iz prve ruke, nuditi i tražiti rešenje. U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi. Pitanje je želi li neko u Rusiji da to zaustavlja. Ja mislim da je to u interesu svih strana, ne samo Ukrajine - naglasio je predsednik Vučić.

On dodaje da ćemo mi biti pod pritiskom, zato što će SAD gledati na Kinu kao na glavnog protivnika.

- Mi ćemo nastaviti da razvijamo odnose sa Kinom. A ja mislim da će on pokušati da razdvoji Rusiju i Kinu, i zato će i raditi na primirju u Ukrajini. Čeka nas i teško vreme, ali i vreme nade. Da je bio drugačiji rezultat, svi bismo znali da bi se nastavilo jedno isto, što nas nije vodilo nigde. Ja verujem da Tramp i njegovi ljudi razumeju koliko se ljudi u svetu nadaju da stvari mogu izgledati drugačije - dodaje predsednik.

On ističe da očekuje da će Trampova pobeda lekovito delovati na globalne prilike.

- Komplikovano je, ali to je promena koja donosi nadu, bar što se Srbije tiče - zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo, republikanski kandidat Donald Tramp proglasio je pobedu na predsedničkim izborima na kojima je zvanično za sada osvojio 277 elektorskih glasova.

Autor: Dubravka Bošković