ON JE JEDINI POLITIČAR IZ SRBIJE KOJI JE BIO NA TRAMPOVOJ PROŠLOJ INAUGURACIJI Palma o američkim izborima: On bar neće da sapliće Srbiju

On veruje da Srbija tokom Trampovog mandata može da očekuje značajne američke investicije.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palmajedini je srpski političar koji je, na poziv Trampovog kabineta, prisustvovao prošloj inauguraciji predsednika SAD Donalda Trampa 20. januara 2017. godine u Vašingtonu. Marković je takav poziv dobio nakon javne podrške Donaldu Trampu i pozivu američkim Srbima da podrže republikanskog kandidata, što je učinio i tokom ovogodišnje kampanje za predsednika SAD.

“Čestitam Donaldu Trampu po drugi put izbor za predsednka SAD. Ono što je obeležilo njegov prošli mandat je da nije bilo ratova u svetu, kao što ih ima danas i ono što sam siguran da je Trampova pobeda velika stvar za Srbiju, jer bar neće da sapliće Srbiju i zalaže se za ekonomski napredak i verujem da Srbija tokom njegovog mandata može da očekuje značajne američke investicije i nova radna mesta”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u uključenju za TV Prva iz Beča, gde predvodi 350 – članu srpsku delegacju u poseti austrijskoj prestonici.

“U Trampovom kabinetu radi jedan srpski advokat i imamo komunikaciju i rekao sam mom bratu Ivici Dačiću “pobediće Tramp”, a on me pita “kako ti to znaš”, a ja “znam jer sam dobro informisan i imam komunikaciju sa njegovim kabinetom”.

“Kakva bre Kamala Haris, ona se smeje kao lud na brašno i ja sam rekao “šta se bre smeješ, tu ništa nije smešno, izbori za predsednika SAD su ozbiljna stvar za nihove građane i ceo svet”.

Dragan Marković Palma je izrazio saučeše porodicama čiji su najmiliji nastradali u tragediji na Železničkoj stanici u Novom Sadu i najoštrije osudio vandalizam opozicije koja ponovo pokušava da tragediju pretvori u političku kampanju, kao što je to bilo za vreme prošlogodinjih tragedija u Ribnikaru i selima oko Mladenovca.

Dragan Marković Pama se nalazi na čelu srpske delegacije u poseti Beču, u kojoj je 350 članova, od kojih su najbrojniji studenti, kojih ima iz 12 gradova i opština Srbije i sa 30 fakulteta, zdravstveni radnici iz 15 zdravstvenih ustanova širom Srbije, najbolji učenici završnih razreda srednjih škola iz Jagodine, privrednici, novinari i muzičari.

Organizator ovog putovanja je Skupština grada Jagodine, a sve troškove snose donatori, od kojij je jedan i stranka Jedinstvena Srbija, čiji je Marković predsednik.

Autor: Aleksandra Aras