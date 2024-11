Vučić: Za mene je najvažnija krivična odgovornost, dokumenta staviti na uvid javnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da politički odgovora još ljudi za tragediju koja se desila padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali da je njemu najvažnije da se utvrdi krivična odgovornost, kao i da sva dokumenta vezana za stanicu moraju da budu stavljena na uvid javnosti.

"Očekujem političku odgovornost još nekih ljudi, ali za mene je najvažnija krivična odgovornost da odgovaraju oni koji bi mogli da snose krivicu za ono što se dogodilo. I to je važno da bude transparentno, da bude jasno i da bude precizno objašnjeno šta se tačno dogodilo", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li očekuje da sutra na glavnom odboru Srpske napredne stranke (SNS) bude još ostavki.

Vučić, koji u Budimpešti učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, dodao je da treba razgovarati sa predstavnicima porodica ljudi poginulih u tragediji i pomoći im za sve što je potrebno.

"Ti ljudi su na izuzetno dostojanstven način prihvatili najveću moguću tragediju. Što ne mogu da kažem za neke političare koji nijednu tragediju ne mogu da prihvate kao takvu, već gledaju da izvuku neku korist za sebe", rekao je Vučić.

On je istakao da je uveren da će nadležni organi , tužilaštvo i sudovi, moći i morati da daju pravi odgovor na to kako se tragedija dogodila i ko je krivac.

Naveo je da još ne može da potvrdi da li će prisustvovati sutrašnjoj sednici glavnog odbora SNS, jer to, kako kaže, zavisi od drugih obaveza.

"Voleo bih da mogu, i tako smo se dogovorili, ali ako mi kaže američki predsednik, u pet sati sutra ili u četiri, da imam razgovor sa njim, ne ljutite se, država će mi biti važnija, nego sastnak partije koju beskrajno volim, beskrajno cenim i za koju mislim da je donela najviše dobra u istoriji savremene Srbije i za koju mislim da je promenila Srbiju", rekao je Vučić.

Na pitanje da li svi dokumenti o stanici u Novom Sadu treba da budu dostupani javnosti, Vučić je rekao da je saglasan da svaki dokument bude dostupan javnosti i da je on uvek za to da to građani vide sve.

"Nemam čega da se stidim i plašim, naprotiv. Nikada nisam ukrao ni dinar. U ovom slučaju nigde nikakve korupcije nije bilo, a gde god je bilo, gde god bismo mogli da je otkrivamo, bio bih srećan i da ti odmah idu u zatvor. Nemam problem sa tim nikakav.

Meni se samo čini da neki ljudi koji su učestvovali u korupcionaškim i kriminalnim aferama, uvek polaze od sebe misleći da su drugi ljudi isti kao oni. Nisu. Ima mnogo poštenih ljudi koji na ozbiljan način rade svoj posao i ja mislim da javnosti treba svi papiri da budu dostupni", naveo je Vučić.

On je naglasio da osim onih dokumenata koji zakonski ne smeju da budu dostupni, sve ostale treba staviti na uvid javnosti.

Vučić je rekao i da je njegovo mišljenje da je negde struka zatajila, neko u lancu, ali da ne želi da utiče svojim stavom i mišljenjem na rad tužilaštva.

"Kad bih rekao šta mislim, plašim se da bi neko rekao da utičem time na tužilaštvo, i zato ćutim i ništa ne kažem. Ali je jasno da je neko, da je je jedan u lancu, u struci zatajio. To nema veze ni sa Goranom Vesićem, ni sa ovim, ni sa onim, ali mi smo u politici, u javnom životu i morate ponekad da snosite odgovornost za ono za što uopšte niste krivi", rekao je Vučić.

Na pitanje zašto U Srbiji ima toliko mnogo novoizgrađenih ili renoviranih objekata koji još nisu dobili upotrebnu dozvolu, rekao je da ne mora neko da ima upotrebnu dozvolu, već da može da ima i privremenu.

"Može da ima privremenu dozvolu koja je isto što je upotrebna dozvola, dok se čeka upotrebna dozvola. To znači da je objekat potpuno bezbedan. Recimo to ste imali za stadion u Zaječaru zato što je bilo potrebno drugo napajanje za struju da biste dobili konačno upotrebnu dozvolu", rekao je Vučić.

On je naveo da u tom slučaju ništa nije ugroženo, sve funkcioniše normalno, samo što se objekat stavlja ranije u funkciju.

Vučić je rekao da je most na Adi otvoren 2011. godine, ali da je upotrebnu dozvolu dobio 2019. godine.

"Osam godina kasnije izdata upotrebna dozvola. Šta je trebalo da osam godina ne koristimo most? Sve je bilo bezbedno. Sve je bilo u redu, ali ne možete da izdate upotrebnu dozvolu dok ne završite sve moguće radove. Tako da, ovo što sad radimo svi, i vi i ja, je besmisleno, jer samo nama nanosi štetu. Tako više nećemo da imamo ništa i nigde nećemo ništa da gradimo, nigde nećemo ništa da radimo", rekao je Vučić.

On je dodao da je važno da objekti budu urađeni po svim propisima, da imaju lokacijske uslove i građevinske dozvole, a da se zna da na kraju dolazi i upotrebna dozvola.

"Nećete je dobiti dok ne završite i protivpožarce i sve drugo, što recimo na nekim drugim slučajima u Novom Sadu se nije dogodilo, ali samo hoću da vam kažem, da pokušamo da ne uništavamo svoju budućnost, kao što smo uništili, ili pokušali da uništimo Građevinski, Rudarsko-geološki fakulteti i mnoge druge, da ne nastavljamo sa ovom temom", rekao je on.

Dodao je da postoje drugi problemi i da Srbija mora da razvija, ne samo građevinske kompanije, nego da moraju da se podstiču i projektni biroi.

"Moramo da imamo inženjersku komoru, dodatno da pomognemo, a ne da je stigmatizujemo. Na tome moramo da radimo, da imamo bolju struku u budućnosti, jer ovde vam je potpuno jasno, ma koliko se neko pravi blesav, da to ne vidi, negde je struka nečija zatajila", rekao je predsednik.

Autor: Dalibor Stankov