SRBI SA SEVERA KIM OSLOBODILI 11 AMERIČKIH AVIJATIČARA! Petković podsetio na hrabrost pokazanu u Drugom svetskom ratu

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković podsetio je na hrabrost koju su pokazali Srbi sa severa KiM kada su tokom Drugog svetskog rata spasili 11 američkih i tri britanska avijatičara.

Kako je Petković naveo na platformi „X“, ovo je još jedno svedočanstvo o bliskim vezama srpskog i američkog naroda koje traje kroz istoriju.

On this day, 80 years ago, Serbs from north K&M liberated 11 US airmen, as well as 3 UK officers and other soldiers near Banjska village. On that occasion, during the WWII, courageous Serbs had attacked the column of German occupiers in order to rescue imprisoned Allies. 1/2 pic.twitter.com/xjpshMObK4