Vučić ne kalkuliše, već se isključivo vodi interesima Srbije! Predsednikova mudra politika smeta opozicionim hejterima (FOTO)

Nastavljaju se napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a sada je u ime onih koji šire mržnju govorio Milan St. Protić, a povod je pobeda predsednika SAD Donalda Trampa!

Vučić u politici ne navija. Vučić gleda šta je najbolje za Srbiju. A to što su Dragan Đilas, Marinika i ostali očajni zbog toga što će Srbija biti sigurno u boljem geopolitičkom položaju zbog Vučićeve mudre politike, to je sasvim razumljivo. To što to u njihovo ime izjavljuje Milan St. Protić i to je razumljivo jer mu se čudom dogodilo da bude ambasador. A to što Šolakovi mediji ovo sve prenose i što učestvuju u hajci protiv Srbije koju pumpaju u celom regionu i to je takođe razumljivo, jer oni znaju da je Srbija za vreme Vučića mnogo ojačala, osnažila i tek će još više, a to znači da je Šolak i Đilas više nikada neće moći čerupati!

Autor: Pink.rs