'OD PRVOG DECEMBRA POVEĆANJE PENZIJE 10,9 ODSTO' Siniša Mali govorio o budžetu za 2025. godinu

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o zloupotrebi tragedije u Novom Sadu od strane opozicije na protestima, a najavio je povećanja plata i penzija u 20205. godini.

- Oni su u Novom Sadu blokirali most, građani nisu mogli da prođu od njih. Priliku su iskoristili za rođendansko slavlje, igrali i pevali. Vučić je obećao da ćemo do kraja dovesti ovu istragu. Svako ko je moralno i politički odogovran će odgovarati. Ono što je meni posebno interesantno je jedan zloupotreba po ko nz akoji put, tragedije koja je zadesila naše društvo. Setite se kakvi su bili protesti kadak je krenula korona, kao da smo mi krivi za koronu. Sećate se tragedije u Ribnikaru takođe je bilo tako. Kao da oni jedini imaju pravo na tugu. Oni bez ovih protesta šta imaju? Jel imaju da ponude nešto građanima Srbije? Juče na protestima priča Dragan Đilas, čovek koji se obogatio za 619 miliona evra, što je sam priznao. Bora Novaković koji je piznat nasilnik, čovek koji se sukobljavao sa opozicijom- rekao je Siniša Mali i dodao:

- U uslovima kada se geopolitička situacija u potpunosti menja, pogledajte od 2022. godine kada je krenuo konflikt u Ukrajini, jedna Srbija hoće da vodi svoju politiku i prema istoku i prema zapadu. Srbija nije uvela sankcije Rusiji, iako smo glasali za svaku rezoluciju u UN koja osuđuje agresiju na Ukrajinu, pre svega čuvajući naš teritorijalni integritet.

- Nastavljamo sa odgovornom ekonomskom politikom koju sprovodimo od 2018. godine. Mali je pokazao sliku predsednika Vučića koji stoji na železničkoj stanici nakon što je zapalio sveću nastradalima. Juče ste imali priliku da vidite zastavu Evromajdana na protestima- poručio je Mali.

- Da li ste čuli bilo šta od njih osim zahteva da se smeni Miloš Vučević? Da se smeni cela vlada. Izbore ne traže jer znaju kako bi prošli. Ono što mi je drago je to što uprenosu Šolakovih medija, građanima imaju prilike da vide kakva je to zloupotreba tragedije. Umesto da budemo složni, da složno odgovaramo na tragedije i probleme u koje upadamo. Oni su opozicija samo za sebe, kako im neko odgovara, on je sjajan, svaki uspeh srbije je njihov neuspeh- rekao je on.

- Uprkos svim izazovima, ne samo da se držimo dobro, nego je to naša velika šansa da napredujemo- poručio je Siniša Mali.

Mali je zatim govorio o svom druženju sa izaslanikom SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom i odnosima Srbije i SAD.

- Ne mogu da vam kažem da će američka politika mnogo da se promeni prema Srbiji, ali mogu da vam kažem ono što je rekao Vučić, a to je da nas čeka vreme nade. On je prvi lider iz regiona koji je razgovarao sa Trampom. Ogromna čast za Srbiju. Gde god vidite napade na Vučića i na Srbiju, znajte da nešto dobro radimo. Kada vas napadaju iz susedne Hrvatske iz bosanske federacije, znači da dobro radite. Mi otvaramo novu stranicu razgovora sa Vašingtonom, imamo nikad bolje odnose sa Kinom, potpisali smo važne ugovore sa Emiratima, planiramo i sa Severnom Korejom. Ta nezavisna politika je imala mnoge pritiske, ali kao što vidite daje reluzultate.

- Juče je intervju na protestu davao Dragan Đilas, u njegovo vreme pola miliona ljudi je ostalo bez posla, gomila fabrika je ostala zakatančena. Tada su bile zatvorene fabrike, stopa nezaposlenosti mladih je bila 52,3 odsto, danas je oko 20 odsto, to je i dalje mnogo ali se trudimo. Mi smo jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja ima investicioni rejting, nama je rekordna stopa zaposlenosti. Imamo stabilne devizne rezerve, stabilan kurs. Jednostavno sprovodimo politiku koju je predsednik Vučić zacrtao pre 10 godina. Efekte možete da vidite sa stopom rasta 3,9 u ondosu na Evropu koja raste 0,9 odsto, to se nikada pre nije dešavalo. Kada sve to vidite, jasno je da u regionu to nikome ne odgovara. Zato želim da građani Srbije jasno vide šta rade predstavnici opozicije. Da daju podršku ovoj politici suverene nezavisne Srbije- rekao je Siniša Mlai.

- Osim povećanja plata, penzija, minimalne zarade, nama je budžet razvojni. Ulažemo u brze pruge, brze saobraćajnice, nikad više našeg BDP-a nije išlo u te svrhe. Ovo je naša šansa. Svaki kilometar puta koji smo napravili doprinosi zapošljavanju građevinske industrije,. doprinosi rastu BDP-a, treći efekat, svaki novi kilometar puta donese neku novu investiciju, novo radno mesto. Od 2012. godine otvorili smo preko pola miliona novih radnih mesta. Nastavljamo sa izgradnjom naše infrastrukture, poljoprivreda je 7,5 odsto našeg budžeta, sada imate 149,5 milijardi dinara iz budžeta za poljoprivredu. Idemo sa uvođenjem vojnog roka od sledeće godine, opremamo našu Vojsku Srbije. Rekordni budžet u kancelariji za Kosovo i Metohiju, nekih 20 milijardi dinara. Teško je, ali smo našli način da platni promet ipak funkcioniše. Proglasili smo teritoriju posebne socijalne zaštite, imamo osnova da pomažemo našim građanima tamo. Stopa rasta koju predviđamo je 4,2 odsto naredne godine, bićemo među prvima u Evropi. Da se približimo razvijenim zemljama Evropske unije. Da budemo lokomotima rasta i razvoja u regionu- zaključio je Siniša Mali.



Autor: Jovana Nerić