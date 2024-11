'POBEDA TRAMPA PROBUDILA JE NADE U CELOM REGIONU!' Đurić: Razgovor Vučića i Trampa pokazatelj rezultata i odgovornog odnosa Srbije (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je za Srbiju veoma značajno što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić među prvim liderima koji su razgovarali sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom i istakao da je to pokazatelj rezultata koje je Srbija postigla u prethodnim godinama.

Đurić je za Pink rekao da razgovar Trampa i Vučića ''nije došao slučajno'' već da je posledica činjenice da Srbija danas ima ''fantastičnu i jedinstvenu priču'' i da je u prethodnih deset godina bila fokusirana na ekonomski i infrastrukturni razvoj i rešavanje regionalnih odnosa.

- Izdvojila se odgovornim odnosom u moru tih malih etnonacionalističkih lidera koji i sada zajedljivo komentarišu činjenicu da je Srbija ostvarila prvi kontakt sa SAD - rekao je Đurić.

Đurić je istakao da je pobeda Donalda Trampa probudila mnogo nade u celom regionu, ali i na mnogo mesta u svetu gde je, kako kaže, potrebno rešavanje regionalnih odnosa, rešavanje kriza i smirivanje tenzija.

Đurić je rekao da je jedna od tema telefonskog razgovora srpskog i američkog predsednika bila i poseta Trampa Srbiji i podsetio da je Džimi Karter poslednji predsednik SAD koji je posetio Beograd pre 44 godine.

- Siguran sam da bi predsednik Tramp bio dočekan bolje u Beogradu nego u bilo kom od regionalnih gradova ili prestonica - rekao je Đurić i dodao da u Srbiji postoji velika volja za odnose međusobnog poštovanja sa SAD, za unapređenje ekonomske saradnje i za saradnju na rešavanju regionalnih pitanja.

Đurić je podsetio da je pre dve godine osnovan Američko-srpski poslovni savet čija je delegacija boravila prošle sedmice u Beogradu gde se sastala sa predsednikom Vučićem, a da su u delegaciji bile neke od američkih tehnoloških kompanija iz oblasti veštačke inteligencije, sajber bezbednosti i raznih drugih oblasti.

- Želimo da svež američki kapital iskoristimo za dodatno jačanje srpske ekonomije i naših privrednih veza. Sa rastom i razvojem novih tehnologija u Srbiji prethodnih nekoliko godina Amerika postala partner broj jedan Srbije kada reče o uslugama - rekao je Đurić.

On je naveo da to sve ima uticaja i na naše političke odnose i naglasio da borba za Kosovo i Metohiju i za zaštitu srpskog naroda u celom regionu itekako zavisi od kapciteta Srbije da se, kako kaže, nametne kao značajan ekonomski partner i kao zemlja čiju političku i ekonomsku stabilnost i napredak i razvoj treba podržavati.

- Zato se i bavimo jačanjem veza, ne samo sa Amerikom, nego i sa nizom partnera u svetu. Ne zato što jurimo nešto što je najpopularnije, već zato što radimo nešto što je u interesu naše zemlje i naših nacionalnih interesa - rekao je Đurić.

Na pitanje kakav se odnos može očekivati od Trampove administracije po pitanju AP KiM i terora koji sprovodi Aljbin Kurti nad srpskim narodom u južnoj pokrajini, Đurić je rekao da u Prištini postoji nervoza, jer je Tramp ponovo izabran za predsednika SAD i dodao da se nada će glas vezan za položaj Srba da se ''nešto više čuje'', uz ocenu da je međunarodna zajednica na KiM na velikom ispitu.

- Svi su oni decenijema govorili i pozivali se na to da žele da unaprede i vladavinu prava i kolektivna ljudska prava. Hajde da to dokažemo i pokažemo na najugroženijoj etničkoj zajednici u Evropi dana, a to su Srbi na KiM - istakao je Đurić.

Dodao je da očekuje da se konačno primeni i Briselski sporazum i Vašingtonski sporazum za koji se, kako kaže, Kurti pravi da ne postoje.

Autor: Jovana Nerić