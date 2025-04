Šok!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, porazgovarao je sa Stefanom Karićem.

- Ja smatram da pravi uzrok Anđela nije spomenula, smatram da je pravi uzrok taj što je njoj vrabac dobacio da je Osman kačio nešto na stori i onda i ima pravo da me gleda drugim očima. Anđela je u nekoliko navrata pomislila da sam između nje i Aneli na Anelinoj strani, nisam ni na jednoj, nego samo komentarišem ono što se dešava i ono što vidim svojim očima...Ovo što za Matoru priča, to nema nikakve veze, ja imam mišljenje jedno o situaciji Matora i Stefani, a ona ima drugo, to ne može da poremeti naš odnos - rekao je Karić.

- Ona je više puta ponovila da si postao pristrasan, a da si neko ko je u njenim očima bio neko ko objektivno sagledava situacije u kući, kako gledaš na to - pitao je Darko.

- Od trenutka od kada se Đedović posvađao sa Aneli, ona je mislila... - počeo je Karić.

- Ne znam zašto mi namećeš neke treće osobe, Matora je tvoj prijatelj - rekla je Anđela.

- Ja sa Matorom ne pričam o Anđeli, retko retko kada sam ja pričao o Anđeli sa Matorom, mislim da ona nema nikakve veze...Ja sam aplaudirao jer sam veče pre toga komentarisao identično kao kada nam je pušten snimak, jedino ako sam propustio kada sam okrenuo leđa. Inače, ono sve što nam je bilo pušteno, identično sam prepričao ovde, onda je ona burno odreagovala na mene, pa sam joj rekao: "Što se dereš na mene?" - rekao je Stefan.

- Anđela, gde si primetila to bockanje - pitao je Darko.

- Rekla sam ti za to da sam pre desetak dana, ali bilo je u fazonu: "Mnogi su ovde pljuvali, pa su...". To je bio sukob Đedovića i Aneli, Marko je rekao to nešto za pljuvanje, a onda je on rekao: "E mnogi su pljuvali, pa su sada..." - rekla je Anđela.

- Ja sam se iznervirao ovde u petak isključivo zbog Miće, napadala si Miću i rekla si: "mnogi ste ovde pljuvali..." - rekao je Karić.

- Neki gledalac je pohvalio Anđelu da je pravi džek i da je sama odbranila svog dečka od Luke, a ti si Kariću prokomentarisao da Anđela nije ispala džek, nego da je naštetila jer je ona provocirala Luku - rekao je Darko.

- Ne kažem da je ona u ostalim konfliktima prva provocirala, ali isključivo to sa Lukom, ona je ta koja je prva provocirala Luku. To mi nije šmekerski, smatram da kada Gastoz nije tu, ne treba takve stvari da radi - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić